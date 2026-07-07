Widerstand aus Görgeshausen A3: Doch noch rasten am Elzer Berg? 07.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Rastanlagen entlang der A3 sind stark frequentiert. Deshalb regt die Autobahn GmbH erneut den Bau von Stellplätzen am Elzer Berg an. Petra Hackert

Soll eine Rastanlage am Elzer Berg gebaut werden? Bei dem Verkehrsaufkommen auf der A3 lohnt das allemal. Die Autobahn GmbH hat Pläne, doch die Gemeinde Görgeshausen stellt sich seit Jahren quer.

Wird nun doch am Elzer Berg ein Rastplatz gebaut? Die Autobahn GmbH habe die beteiligten Anlieger der Fläche erneut aufgefordert, diese Option zu überdenken, teilt Bürgermeister Matthias Schmidt (CDU) mit. „Aus Elzer Sicht spricht nicht zwingend etwas gegen die Raststätte“, so Schmidt.







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