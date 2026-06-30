Im Juni gab es zwei tödliche Unfälle auf der A3 an fast exakt der gleichen Stelle – bei Elz. Polizei und Autobahn GmbH wollen dem nun mit zwei Veränderungen auf der Strecke Herr werden.
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Die beiden tödlichen Verkehrsunfälle auf der A3 in Höhe von Limburg und Elz Anfang Juni 2026 sollten aus Sicht der Polizei verkehrsrechtliche Konsequenzen haben. Die Polizei empfiehlt, tagsüber ein Tempolimit ab dem Elzer Berg (bergab) bis kurz vor der Abfahrt Limburg-Nord einzuführen und ein Überholverbot für schwere Fahrzeuge in diesem Streckenabschnitt schon einige Kilometer vorher anzuordnen.