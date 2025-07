88 Jahre nach der Flucht kehrt ein Urenkel nach Wellmich zurück – an den Ort, wo einst die Metzgerei seiner Familie stand. Vier Stolpersteine erinnern nun an das Leben und Schicksal der jüdischen Familie Klein.

88 Jahre ist es her, dass Julius Klein und seine Frau Paula ihr Zuhause in der Rheinuferstraße 18 in Wellmich verlassen haben. Nicht freiwillig – das jüdische Ehepaar floh 1937 zu seinen Kindern nach Uruguay. Ein lebenswertes Leben unter der Herrschaft der Nationalsozialisten war für sie längst nicht mehr möglich.

Die Eheleute Klein mit Sohn Alfred und einer weiteren unbekannten Person vor ihrem Wohnhaus und Ladengeschäft an der Rheinuferstr. 18 in Wellmich im Herbst 1936 - unmittelbar vor Alfreds Abreise nach Uruguay. Dieses Bild hängt heute im Esszimmer der Familie Klein in Uruguay. Sammlung Dario Klein Erika Klein in den frühen 1930er-Jahren Sammlung Dario Klein Das Passfoto von Alfred Klein Mitte der 1930er-Jahre Landesamt für Finanzen RLP – Amt für Wiedergutmachung Az 85122 Die Eheleute Julius und Paula Klein in Montevideo in den späten 1940er-Jahren. Sammlung Dario Klein 1 / 4

Nun, mehr als acht Jahrzehnte später, steht Dario Klein, ein Urenkel von Julius und Paula, vor dem Haus, in dem sein Urgroßvater einst eine Metzgerei betrieb. Neben ihm sein Bruder Daniel. Eingehüllt in einen Gebetsschal, blicken sie andächtig auf die Stelle im Pflaster, an der Gunter Demnig vier Stolpersteine verlegt. Sie sollen an die letzten jüdischen Bewohner des Hauses erinnern.

Das Leben der Familie Klein in Wellmich

Martin Strohmeyer, einst Lehrer am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen, hat die Geschichte der Familie Klein recherchiert. Julius Klein, 1878 geboren, war das dritte von zehn Kindern eines Metzgers und Viehhändlers. Er übernahm den Familienbetrieb und führte ihn erfolgreich weiter. 1910 wurde Sohn Alfred geboren, 1913 Tochter Erika. Auch Alfred erlernte den Beruf des Metzgers – mit dem Ziel, den väterlichen Betrieb weiterzuführen.

Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage der Familie dramatisch. Die Bauern der Umgebung verkauften kein Vieh mehr an die Familie Klein. Hinzu kam das gesetzliche Schächtungsverbot für jüdische Metzgereien im Reich ab Mai 1933. Schließlich wurde das Geschäft 1936 geschlossen – bis zur Emigration im August 1937 lebten Julius und Paula von ihren Ersparnissen.

Alfred, Erika und ihr Mann flüchten aus Nazideutschland

Sohn Alfred war in der Zwischenzeit mit den nationalsozialistischen Machthabern aneinandergeraten, konnte Strohmeyer bei seinen Recherchen herausfinden. Nachdem er sich 1935 abfällig über die NSDAP geäußert hatte, wurde er in „Schutzhaft“ genommen und im Gefängnis von St. Goarshausen schwer misshandelt. Nach 40 Tagen wurde er entlassen – nur um wenige Monate später erneut verhaftet und zu vier Monaten Haft verurteilt zu werden, die er im Zuchthaus Preungesheim in Frankfurt verbrachte.

In ständiger Angst vor erneuter Verhaftung verließ Alfred im November 1936 Deutschland. Mit ihm gingen seine Schwester Erika und ihr Ehemann. Über Antwerpen gelangten sie per Schiff nach Montevideo. Die Eltern folgten ihnen im August 1937.

In Uruguay gelang es Alfred, als Metzger Fuß zu fassen. Bis 1959 betrieb er auf dem Zentralmarkt in Montevideo eine eigene Metzgerei. Dort lernte er auch seine spätere Frau Martha kennen, ebenfalls eine Geflüchtete aus Deutschland. Gemeinsam gründeten sie eine Familie. Einer ihrer beiden Söhne ist der Vater von Dario Klein.

Für Julius Klein war der Neuanfang in der Fremde schwer. Sprachprobleme und gesundheitliche Einschränkungen machten ihm zu schaffen. Julius und Paula waren auf Hilfe durch die Kinder und zeitweise durch die jüdische Gemeinde angewiesen. Julius starb 1957, seine Frau Paula 1960 im Alter von 76 Jahren.

Zurück zu den Familienwurzeln

Vor zwei Jahren war Dario Klein zum ersten Mal in Deutschland, als seine Tochter hier ein Auslandsjahr verbrachte. Mit seiner Familie kehrte er zurück an den einstigen Lebensmittelpunkt seiner Groß- und Urgroßeltern. Gemeinsam saßen sie auf einer Bank auf der gegenüberliegenden Straße des Hauses und überlegten, welches es wohl genau sein mochte. Im Esszimmer der Familie in Montevideo hängt bis heute ein großes Foto der Metzgerei, darüber die Burg Maus. Dabei ließ er die Erinnerungen an die Geschichten seiner Großmutter Revue passieren: wie sie einst im Rhein schwimmen lernte und auf den Wiesen Fußball gespielt wurde. „Plötzlich waren es nicht mehr nur Geschichten, alles wurde real und greifbar“, erinnert er sich zurück.

Als dann auch noch die heutigen Bewohner des Hauses aus Neugier hinaustraten, lud man die Kleins spontan ein, sich das Haus anzusehen. „In der Garage kann man heute noch erkennen, dass es früher eine Metzgerei war“, erzählt Dario Klein bewegt. Für ihn, der sich in seiner Kindheit nicht vorstellen konnte, jemals nach Deutschland zu reisen, war dieser Besuch ein Wendepunkt. „Meine Wurzeln liegen in Deutschland“, sagt er heute.

Das bezeugen nun auch die vier Stolpersteine vor dem Haus in der Wellmicher Straße, die an die ehemaligen Bewohner Julius und Paula Klein und deren beide Kinder Alfred und Erika erinnern. Dario Klein, seine Familie und Gäste verfolgen genau, wie Gunter Demnig die Stolpersteine verlegt und abschließend auf Hochglanz poliert. Ein hebräisches Gebet wird gesprochen. Die beiden Musiker Odelia Lazar und Michael Wienecke stimmen die melancholische Melodie von „Dona Dona“ an – ein jüdisches Lied, das auch in Uruguay bekannt ist –, und alle stimmen ein. Ein ergreifender Moment. „Es ist gut und wichtig, hier zu sein“, resümiert Dario Klein. „Ein Traum ist wahr geworden.“