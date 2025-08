Aufgrund gehäufter Unfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern ist der „Schliem“ genannte Teil der B274 zwischen Allendorf und Zollhaus seit dem vergangenen Wochenende für Biker gesperrt. Im Zuge der Kontrollen wurden am Samstag und Sonntag insgesamt 86 Verstöße festgestellt.

„Die meisten Motorradfahrer, die in die Sperrung fuhren, gaben an, sie hätten die Schilder übersehen“, erklärt Olaf Schmidt, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Diez, der selbst vor Ort war. Das könne man glauben oder nicht, dies sei jedoch unerheblich, denn ein Verstoß sei ein Verstoß.

Schliem bei Motorradfahrern weithin geschätzt

Viele Motorradfahrer kamen aus dem überregionalen Bereich, so aus Frankfurt, Bitburg oder Ahrweiler. Die Polizei schließt daraus, dass die Schliem unter Bikern aufgrund ihrer kurvenreichen Strecken weithin als Herausforderung geschätzt und weiterempfohlen wird.

„Es geht nicht nur darum, Motorradfahrer vor sich selbst zu schützen, sondern auch darum, illegale Rennen zu verhindern, für die es in letzter Zeit Anhaltspunkte gab und die auch andere Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft ziehen könnten“, erklärt Olaf Schmidt. Mit dem vor Ort verhängten Bußgeld in Höhe von 50 Euro sei nicht jeder einverstanden gewesen, jedoch seien alle Verkehrssünder erfasst worden und jene, die nicht gleich vor Ort zahlen wollten, bekämen demnächst Post von der Bußgeldstelle. Zudem lege die Polizeiinspektion Diez die Bußgelder nicht selbst fest, sondern die 50 Euro stünden im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog. „Die meisten, die wir angehalten haben, hatten Verständnis dafür, dass die Häufung von Verkehrsunfällen auf dieser Strecke verhindert werden muss“, ergänzt Olaf Schmidt.

Die Reaktionen der kontrollierten Motorradfahrer gäben Anlass zur Hoffnung, dass die Kontrollen sich unter den Bikern herumsprächen. So hätten viele Angehaltenen das Handy gezückt, um Bekannten Bescheid zu geben. „Verbote müssen auch kontrolliert werden. Deshalb werden wir die Kontrollen in den nächsten Wochen fortführen“, so Schmidt.