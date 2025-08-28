Vor sage und schreibe 775 Jahren wurde Auel (Verbandsgemeinde Loreley) gegründet – ganz klar, dass dieser Geburtstag groß gefeiert werden muss. Und so lädt Ortsbürgermeister Ralph-D. Seitz gemeinsam mit dem Festausschuss von Gemeinderat und Ortsvereinen zum großen Jubiläumsfest für kommenden Samstag, 30. August, ein. Aus dem Parkplatz an der Gemeindehalle wird dann ein großer Festplatz. „Wir haben uns einiges einfallen lassen“, sagt der Bürgermeister. „Schließlich ist dieses Jubiläum ein ganz besonderes.“

Schon in der Römerzeit besiedelt

Tatsächlich bringt der Blick in die Ortsgeschichte Beeindruckendes zutage: Historiker gehen davon aus, Auel schon während der Römerzeit aufgrund seiner idealen geografischen Lage bereits besiedelt war. So sind im Aueler Wald sogenannte Hügelgräber zu finden, die aus der Eisenzeit stammen (also etwa 1000 bis 650 vor Christus). Offiziell wird Auel um 1260 erstmals – in einem Teilungsvertrag der Grafen von Katzenelnbogen – schriftlich erwähnt. Dieser Vertrag wurde bereits 1250 geschlossen.

In der Geschichte von Auel tauchen immer wieder die Grafen von Katzenelnbogen auf, welche die Geschichte der Gemeinde lange prägten. Es folgten 300 Jahre in Besitz des Landgrafen von Hessen, bevor Auel ab 1806 Teil des Herzogtums Nassau wurde. Während Auel bei Kriegsende im Jahr 1919 unter französischer Besatzung stand, waren 1945 amerikanische Besatzungstruppen im Dorf. Seit 1946 gehört man zu Rheinland-Pfalz, im Jahr 1972 wurde eine neue Verwaltungseinheit geschaffen, die Verbandsgemeinde Loreley entstand.

Wie schön der kleine Ort ist, hat auch überregional schon Beachtung gefunden: So belegte Auel beim Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ im Jahr 1987 den zweiten Platz im Kreis und wurde im Landesentscheid von 752 Gemeinden mit dem fünften Platz ausgezeichnet.

Stände, Hüpfburg, Livemusik und Oldtimer: Es wird viel geboten

Und so gibt es allen Grund, am Samstag zu feiern. „Wir haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sich an die ganze Familie richtet“, verrät Ortsbürgermeister Seitz im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf dem Festplatz an der Gemeindehalle wird eine Bühne zu finden sein, zahlreiche Stände mit Getränken und Speisen, Kaffee und Kuchen laden ein, genau wie eine Hüpfburg für die Kinder. Auch Oldtimerfahrzeuge – Autos, Traktoren und Motorräder – werden am Samstag zu sehen sein. „Außerdem werden im ganzen Dorf Ausstellungen und Darbietungen aus Kunst und Handwerk, Sport und Natur geboten“, ergänzt der Bürgermeister. Livemusik rundet das Programm ab, am Abend findet eine Disco statt. Besonders freut sich Seitz auch darüber, dass dem Festausschuss junge Menschen angehören, die sich ganz besonders bei der Organisation und Gestaltung des Festes engagieren. Er deutet es als Zeichen, dass die junge Generation ein klares Interesse am Erhalt und an der Pflege der Dorfgemeinschaft hat. Auch deshalb ist seine Vorfreude auf das Fest am Samstag riesig: „Ganz Auel freut sich auf ein tolles Jubiläumsfest – und hoffentlich viele Gäste von außerhalb.“