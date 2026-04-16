Prozessauftakt in Limburg 69-Jährige von Fahrrad gerissen und vergewaltigt? Rolf Goeckel 16.04.2026, 14:00 Uhr

i Ein 38 jahre Alter Mann steht derzeit in Limburg vor Gericht, weil er eine 69-Jährige vom Fahrrad gerissen und vergewaltigt haben soll. Peter Steffen/dpa

Hat ein Obdachloser im Herbst 2025 eine 69-Jährige zwischen Limburg-Staffel und Elz vom Fahrrad gerissen und vergewaltigt? Das muss das Limburger Landgericht nun klären. Am ersten Prozesstag gab es einen überraschenden Antrag.

Wegen Vergewaltigung einer 69-jährigen Radfahrerin im vergangenen Herbst muss sich ein 38-jähriger Mann vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Limburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er am späten Nachmittag des 11. Oktober 2025 auf einem Schotterweg zwischen Limburg-Staffel und Elz einer Radfahrerin aufgelauert, sie vom Fahrrad gezerrt und anschließend vergewaltigt hat.







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