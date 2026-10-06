Tödlicher Unfall bei Limburg 65-Jähriger auf der A3 von Auto überfahren Daniel Rühle 06.10.2026, 09:30 Uhr

i Zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A3 bei Limburg ist es in der Nacht auf den 6. Oktober gekommen. Rolf Vennenbernd/dpa

Nach einem Auffahrunfall auf der A3 steigt ein 65-jähriger Mann aus seinem Auto. Dabei wird er von einem Mercedes erfasst. Dieser zweite Unfall zieht eine sechsstündige Sperrung der A3 nach sich – und ein Todesopfer.

Auf der A3 bei Limburg ist es laut Polizeiangaben in der Nacht auf Dienstag, 6. Oktober, gegen Mitternacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, der eine lange Sperrung des Teilstücks der Autobahn nach sich zog. Was war passiert? Darüber gibt die Polizei in ihrer Pressemeldung Aufschluss.







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