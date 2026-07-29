Stolzes Jubiläum in Buch
60 Jahre verheiratet: Ehepaar Stöß hat Grund zum Feiern
Martina Johanna und Gerhard Stöß auf der Terrasse ihres Hauses in Buch. Hier werden sie auch mit Familie und Freunden ihre Diama
Martina Johanna und Gerhard Stöß auf der Terrasse ihres Hauses in Buch. Hier werden sie auch mit Familie und Freunden ihre Diamantene Hochzeit feiern.
Mariam Nasiripour

Der Name Diamantene Hochzeit symbolisiert die Unvergänglichkeit, Stärke und Reinheit der Partnerschaft: Wie ein Diamant haben die Eheleute sechs Jahrzehnte lang zusammengehalten und jede Prüfung überstanden. So wie in Buch das Ehepaar Stöß.

Lesezeit 2 Minuten
Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber quasi auf den Zweiten, als sich Martina Johanna und Gerhard Stöß 1963 zufällig in Wiesbaden begegneten. Am heutigen Mittwoch feiern sie ihren 60. Hochzeitstag. Die damals 17-Jährige war aus Slowenien zu Besuch bei ihrer Tante in Wiesbaden und an diesem Abend mit einer Freundin unterwegs.
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