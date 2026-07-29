Der Name Diamantene Hochzeit symbolisiert die Unvergänglichkeit, Stärke und Reinheit der Partnerschaft: Wie ein Diamant haben die Eheleute sechs Jahrzehnte lang zusammengehalten und jede Prüfung überstanden. So wie in Buch das Ehepaar Stöß.

Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber quasi auf den Zweiten, als sich Martina Johanna und Gerhard Stöß 1963 zufällig in Wiesbaden begegneten. Am heutigen Mittwoch feiern sie ihren 60. Hochzeitstag.

Die damals 17-Jährige war aus Slowenien zu Besuch bei ihrer Tante in Wiesbaden und an diesem Abend mit einer Freundin unterwegs.