Paar aus Winden blickt zurück
60 glückliche Jahre: Ehepaar Meuer feiert Jubiläum
Maria und Kurt Meuer schreiten seit 60 Jahren gemeinsam durchs Leben. Heute feiern sie ihre Diamantene Hochzeit mit Familie und
Maria und Kurt Meuer schreiten seit 60 Jahren gemeinsam durchs Leben. Heute feiern sie ihre Diamantene Hochzeit mit Familie und Freunden.
Mariam Nasiripour

Seit ihrer Jugend in Winden sind Maria und Kurt Meuer unzertrennlich – heute feiern sie 60 gemeinsame Jahre. Vom Knistern bei Jugendabenden bis zum lebenslangen Einsatz füreinander: Ihre Geschichte verbindet Liebe und Engagement.

Lesezeit 2 Minuten
Maria und Kurt Meuer feiern heute ihre Diamantene Hochzeit. Doch ihre gemeinsame Geschichte reicht weit zurück: Beide besuchten die Gesamtschule in Winden und waren sich bereits viele Male begegnet, bevor es 1965 zwischen ihnen funkte.„Sie hatte wunderschöne schwarze Haare“, erinnert sich der heute 80-Jährige.
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