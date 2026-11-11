Seit ihrer Jugend in Winden sind Maria und Kurt Meuer unzertrennlich – heute feiern sie 60 gemeinsame Jahre. Vom Knistern bei Jugendabenden bis zum lebenslangen Einsatz füreinander: Ihre Geschichte verbindet Liebe und Engagement.
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Maria und Kurt Meuer feiern heute ihre Diamantene Hochzeit. Doch ihre gemeinsame Geschichte reicht weit zurück: Beide besuchten die Gesamtschule in Winden und waren sich bereits viele Male begegnet, bevor es 1965 zwischen ihnen funkte.„Sie hatte wunderschöne schwarze Haare“, erinnert sich der heute 80-Jährige.