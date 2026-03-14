Computer sind in der Schule längst unverzichtbar. In Bad Ems können sich jetzt die Freiherr-vom-Stein-Schule und das Goethe-Gymnasium über eine Spende von der Debeka freuen, die 55 Geräte für den Unterricht gespendet hat.
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Ohne Computer läuft schon seit Jahrzehnten nichts mehr im Unterricht. Da ist es erfreulich, wenn die Schülerschaft mit neuen Geräten ausgestattet wird, was nun die Debeka an gleich zwei Bildungseinrichtungen übernahm. Sie spendete 25 Geräte an die Freiherr-vom-Stein-Schule und weitere 30 an das Goethe-Gymnasium.