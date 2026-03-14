Geräte für Schüler übergeben 55 Laptops für Bad Emser Schulen gespendet Andreas Galonska 14.03.2026, 17:00 Uhr

i Sie freuten sich über die Laptops für das Goethe-Gymnasium (von links): Katja Spiegel, Franziska Lahnert, Malaika Lanert, Hani Faddoul, Christa Habscheid, Tim Michels, Thorsten Engel und Markus Pfaff (stellvertretender Schulleiter). Andreas Galonska

Computer sind in der Schule längst unverzichtbar. In Bad Ems können sich jetzt die Freiherr-vom-Stein-Schule und das Goethe-Gymnasium über eine Spende von der Debeka freuen, die 55 Geräte für den Unterricht gespendet hat.

Ohne Computer läuft schon seit Jahrzehnten nichts mehr im Unterricht. Da ist es erfreulich, wenn die Schülerschaft mit neuen Geräten ausgestattet wird, was nun die Debeka an gleich zwei Bildungseinrichtungen übernahm. Sie spendete 25 Geräte an die Freiherr-vom-Stein-Schule und weitere 30 an das Goethe-Gymnasium.







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