54-Jähriger kassierte zu viel Bürgergeld

Ein halbes Jahr soll ein 54-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez zu viel Bürgergeld kassiert haben – laut Staatsanwaltschaft kein Versehen. Deshalb musste sich der Mann nun vor dem Diezer Amtsgericht verantworten.
Von Juli bis November 2024 bezog ein heute 54-jähriger alleinerziehender Mann aus der Verbandsgemeinde Diez ein zu hohes Bürgergeld. Bei der Beantragung hatte er seine Unfallrente von monatlich rund 650 Euro nicht angegeben. Diesen Betrug brachte die Agentur für Arbeit zur Anzeige und forderte insgesamt 3041 Euro zurück.