Eine Möglichkeit der umfassenden Orientierung bot jetzt der Seniorenbeirat Aar-Einrich erstmals in einer Fachausstellung mit Vorträgen zum Thema „Sicher leben im Alter“.

Die Premiere ist geglückt. Bereits am frühen Nachmittag zeigte sich Andreas Stiehl-Wolf mehr als zufrieden über die Resonanz auf die Ausstellung „Sicher leben im Alter“, erstmalig organisiert vom Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Andreas Stiehl-Wolf ist seit einigen Monaten Vorsitzender des Seniorenbeirats. Gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Ulrich Ohlemacher, Wolfgang Popp, Peter Lock und Winfried Mank plante er die Ausstellung im Organisationsteam und stimmte den Ablauf mit dem Gremium Seniorenbeirat ab. „Die Erwartungen an unsere Premiere haben wir übertroffen. Wir rechneten mit etwa 500 Besuchern, und dieses Ziel haben wir erreicht“, resümierte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die überregional angelegte Ausstellung bot Senioren aus der ganzen Region eine breit gefächerte Plattform, auf der Vorschläge und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Lebensqualität präsentiert wurden. Dazu gab es Anregungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alltag. Doch nicht nur die „etwas ältere Generation“ nutzte das Angebot des Seniorenbeirats, auch die Altersgruppe der angehenden „Ruheständler“ aus der „Boomer-Generation“ fand sich in großer Anzahl unter den Besuchern.

Vorträge sehr gut nachgefragt

Mehr als 20 Aussteller aus verschiedenen sozialen Bereichen nutzten die Plattform im Dorfgemeinschaftshaus in Hahnstätten. Die Bandbreite der Schwerpunktthemen zog sich von Haus, Wohnung und Haushalt über die Bereiche Mobilität, alle Facetten der Prävention bis hin zum Leben mit Demenz, der Pflege und dem für viele Senioren immer noch unbekannten Terrain der Kommunikation, inklusive den Fallen, die die moderne Technik mit sich bringt.

Die Veranstaltung „Sicher leben im Alter“ bot den Rahmen, um an den Informationsständen von Fachleuten umfassend kompetentes Wissen einzuholen. Ergänzt wurde die Ausstellung durch Fachvorträge aus den Bereichen der Schwerpunktthemen wie Einbruchsprävention, Seniorensport, Ernährung oder Gesundheitsvorsorge. „Dazu hatten wir um Anmeldung gebeten. Die Nachfrage hat gezeigt, dass wir mit der Auswahl richtig lagen. Alle Vorträge waren sehr gut besucht“, berichtete Andreas Stiehl-Wolf.

i Mehr als 20 Aussteller aus verschiedenen sozialen Bereichen beteiligten sich an der Veranstaltung. Uli Pohl

Eröffnet wurde die Ausstellung durch VG-Bürgermeister Lars Denninghoff. Auf Anfrage des Seniorenbeirats erklärte sich die rheinland-pfälzische Sozialministerin Dörte Schall bereit, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Gemeinsam mit Landrat Jörg Denninghoff und dem Landtagsabgeordneten Manuel Liguori ließ sie es sich nicht nehmen, sich selbst ein Bild von der Ausstellung in Hahnstätten zu machen. „Das Thema ,Alter’ steht im öffentlichen Interesse und der Seniorenbeirat ist ein wichtiges Element, um die Interessen der älteren Generation in den Blick zu nehmen. Die Ausstellung hier deckt nahezu alle Facetten ab, die für Senioren wichtig sind“, sagte Schall. Für sie als Sozialministerin sei es wichtig, dass die Gesellschaft für das Thema sensibilisiert werde: „Gerade in den Bereichen Einsamkeit, Begleitung oder medizinische Versorgung sind wir alle gefordert. Dabei genießt das Modell ,Gemeindeschwester plus’ besondere Priorität.“

„Sicher leben im Alter“ soll feste Einrichtung werden

Und wie geht es weiter? „Sicher leben im Alter“ soll zu einer regelmäßigen Einrichtung werden, die wir alle zwei Jahre anbieten wollen. Doch nach der umfangreichen Vorarbeit müssen wir jetzt zunächst einmal durchatmen“, ergänzte Ulrich Ohlemacher. Die Ausstellung habe gezeigt, dass Angebot und Nachfrage vorhanden sind. Die Initiative zu „Sicher leben im Alter“ ergriff der Seniorenbeirat, nachdem verschiedene Institutionen aus sozialen Bereichen den Beirat kontaktiert hatten, ob die vielen Informationen aus den unterschiedlichen Facetten in einer Veranstaltung angeboten werden können.

„Uns wurde klar, dass wir daraus ein Profil bilden wollen, das zukunftsfähig ist“, so der Vorsitzende. „Was wir jetzt erstmals erarbeitet haben, liegt vor. Wir haben unsere Kompetenzen erweitert, und aus dem Erfolg können wir Motivation für die Fortsetzung schöpfen“, blickt Andreas Stiehl-Wolf in die kommenden Jahre. Mit der Ausstellung könne der Seniorenbeirat Aar-Einrich weiter sein Profil schärfen und sichtbarer werden. „Wir wollen uns als Ansprechpartner für die Senioren etablieren. Um unsere Ziele zu erreichen, freuen wir uns über jede Unterstützung.“