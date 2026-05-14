Hessisches Landesturnfest 4500 Kinder kommen nach Limburg 14.05.2026, 18:00 Uhr

i Rebecca Glawe ist Handballtrainerin und Vorsitzende des Turnvereins Eschhofen. Sie freut sich auf das Kinderturnfest: "Wer einmal dabei ist, fängt sofort Feuer." Lucas Concas

Das Hessische Landeskinderturnfest findet dieses Jahr erstmals im Raum Limburg statt. Rund 4500 Teilnehmer werden für das Wochenende erwartet. Dabei können sich die Kinder und Jugendlichen auf ein vielseitiges Programm freuen.

„Ein Turnfest ist ein besonderes Erlebnis – ganz viele Sportler wollen dieses ’Feeling' einmal selbst erleben“, sagt Rebecca Glawe, Vorsitzende des Turnvereins Eschhofen. „Wir stellen unsere Leichtathletikanlage zur Verfügung und kümmern uns am Freitag und Samstag in Eschhofen um die Verpflegung“, berichtet sie und ist stolz, dass ihr Verein einen Beitrag zum elften Hessischen Landeskinderturnfest leistet.







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