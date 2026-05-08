Große Schau ab Pfingsten
44 Künstler an 22 Orten: tArt-Orte um Limburg startet
Doris Virnich und Klausjürgen Herrmann präsentieren am Niederselterser Mineralbrunnen das „tArt-Orte“-Programm 2026.
Doris Virnich und Klausjürgen Herrmann präsentieren am Niederselterser Mineralbrunnen das „tArt-Orte“-Programm 2026.
Petra Hackert

Zum 15. Mal startet die große Kunstausstellung rund um Limburg und Diez. An 22 Orten gibt es einiges zu bestaunen, zu betrachten und zu bewundern. Die Macher zeigen, was sie für das Pfingstwochenende und darüber hinaus vorbereitet haben. 

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Die „tArt-Orte“ gehen in die nächste Runde: Zum 15. Mal läuft ab Pfingsten die übergreifende kulturelle Reihe. 44 Künstler sind an 22 Orten beteiligt. Wieder gibt es gemeinsame Aktionen im Niederselterser Mineralbrunnen – Grund genug für Klausjürgen Herrmann und Doris Virnich, das Programm am Brunnen vorzustellen.

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