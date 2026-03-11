Medizinische Versorgung
40 Prozent weniger Apotheken im Rhein-Lahn-Kreis
Wo die ärztliche Versorgung wegbricht, gehen als nächstes die Apotheken.
Dan Race. Dan Race - stock.adobe.com

Die Gründe, aus denen Apotheken schließen, sind vielschichtig. Der Landesapothekerverband beklagt ebenso fehlende, finanzielle Anreize wie Probleme beim E-Rezept, aber auch einen gestiegenen Anspruch an Work-Life-Balance.

Lesezeit 2 Minuten
. Es gibt derzeit noch 19 Apotheken im Kreis. Seit 2013 haben an Rhein und Lahn zwölf Apotheken geschlossen. Das ist ein Schwund von fast 40 Prozent innerhalb weniger Jahre. Wir sprachen mit Apothekern über die Gründe für den Rückgang.„Wir verlieren im Moment alle 20 Stunden eine Apotheke in Deutschland“, sagt Jan-Niklas Francke, Vorsitzender des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz.

