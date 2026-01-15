Die Arbeiten an einem Unterstand für Einkaufswagen endeten in Nassau tödlich. Ein 39-Jähriger wurde von einem Träger getroffen und verstarb an der Unfallstelle.
In Nassau hat sich am Donnerstagvormittag ein tragischer Unfall ereignet. Gegen 9.30 Uhr ist dort bei Arbeiten am Aldi-Markt in der Bahnhofstraße ein Mann uns Leben gekommen. Nach derzeitigem Informationsstand der Kriminalpolizei ist der Träger eines Unterstands für Einkaufswagen auf einen 39-jährigen Arbeiter gestürzt und hat diesen am Kopf getroffen.