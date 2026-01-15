Arbeiter kommt ums Leben 39-Jähriger stirbt bei Unfall in Nassau Andreas Galonska 15.01.2026, 13:23 Uhr

i Keine Rettung gab es für einen 39 Jahre alten Arbeiter in Nassau, der bei einem Unfall am Aldi-Markt ums Leben kam. Stefan Puchner/dpa. dpa

Die Arbeiten an einem Unterstand für Einkaufswagen endeten in Nassau tödlich. Ein 39-Jähriger wurde von einem Träger getroffen und verstarb an der Unfallstelle.

In Nassau hat sich am Donnerstagvormittag ein tragischer Unfall ereignet. Gegen 9.30 Uhr ist dort bei Arbeiten am Aldi-Markt in der Bahnhofstraße ein Mann uns Leben gekommen. Nach derzeitigem Informationsstand der Kriminalpolizei ist der Träger eines Unterstands für Einkaufswagen auf einen 39-jährigen Arbeiter gestürzt und hat diesen am Kopf getroffen.







