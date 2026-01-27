Feierliche Verabschiedung
37 Jahre für den Bauhof Diez
Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD) dankt Harry Paetsch für 37 Jahre harte Arbeit.
Till Kronsfoth

Harry Paetsch arbeitete 37 Jahre lang für den Diezer Bauhof. In dieser Zeit hat er einiges erlebt. Bei seiner feierlichen Verabschiedung durch Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD) zieht er ein Resümee.

Harry Paetsch war 37 Jahre lang beim Diezer Bauhof beschäftigt. In dieser Zeit haben sich die Arbeitsbedingungen sehr verändert.
„In den ersten Jahren hast du nach der Arbeit ausgesehen wie Sau.“
Harry Paetsch
Beim Bauhof war Paetsch vor allem für Mäharbeiten und die Unterhaltung der Sportplätze verantwortlich.

