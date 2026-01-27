Harry Paetsch arbeitete 37 Jahre lang für den Diezer Bauhof. In dieser Zeit hat er einiges erlebt. Bei seiner feierlichen Verabschiedung durch Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD) zieht er ein Resümee.

„In den ersten Jahren hast du nach der Arbeit ausgesehen wie Sau.“

Harry Paetsch war 37 Jahre lang beim Diezer Bauhof beschäftigt. In dieser Zeit haben sich die Arbeitsbedingungen sehr verändert.Beim Bauhof war Paetsch vor allem für Mäharbeiten und die Unterhaltung der Sportplätze verantwortlich.