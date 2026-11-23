Schöffengericht Diez 37-Jähriger wegen Vergewaltigung zu Haft verurteilt Mariam Nasiripour 23.11.2026, 16:00 Uhr

i Das Schöffengericht in Diez befand den 37-jährigen Angeklagten für schuldig, seinen Stiefsohn mehrfach missbraucht zu haben. Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Ein langwieriger Prozess um sexuelle Übergriffe hat das Schöffengericht in Diez beschäftigt. Trotz Widersprüchen hielt das Gericht die Aussage des Opfers für glaubhaft – wie es zu diesem Urteil kam, lesen Sie hier.

Wegen Vergewaltigung in zwei Fällen und sexuellen Missbrauchs in vier Fällen ist ein 37-jähriger Angeklagter vom Schöffengericht in Diez zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Richter Vincent Reichel und die beiden Schöffen sahen es als erwiesen an, dass der gelernte Industriemechaniker im Frühjahr 2019 seinen damals 15-jährigen Stiefsohn zu sexuellen Handlungen gedrängt und diese an ihm vollzogen hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen