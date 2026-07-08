Abiturfeier am Oranien-Campus 35 junge Menschen schreiben ein neues Kapitel 08.07.2026, 10:00 Uhr

i Der Abiturjahrgang 2026 des Oranien-Campus Altendiez. Iris Brahm

In den vergangenen Wochen rumorte es rund um den Oranien-Campus Altendiez. Doch bei der Abiturfeier standen Freude, Zusammenhalt und gute Noten im Vordergrund. 35 junge Menschen wurden mit ihren Zeugnissen in die Welt entlassen.

Es gibt Tage im Schulleben, die weit mehr sind als ein Termin im Kalender. Tage, an denen man spürt, dass etwas zu Ende geht – und gleichzeitig etwas Neues beginnt. Die Abiturfeier des Oranien-Campus Altendiez war genau ein solcher Tag. 35 Abiturienten nahmen an diesem besonderen Tag ihre Abiturzeugnisse entgegen.







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