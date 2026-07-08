Abiturfeier am Oranien-Campus
35 junge Menschen schreiben ein neues Kapitel
Der Abiturjahrgang 2026 des Oranien-Campus Altendiez.
Der Abiturjahrgang 2026 des Oranien-Campus Altendiez.
Iris Brahm

In den vergangenen Wochen rumorte es rund um den Oranien-Campus Altendiez. Doch bei der Abiturfeier standen Freude, Zusammenhalt und gute Noten im Vordergrund. 35 junge Menschen wurden mit ihren Zeugnissen in die Welt entlassen.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Tage im Schulleben, die weit mehr sind als ein Termin im Kalender. Tage, an denen man spürt, dass etwas zu Ende geht – und gleichzeitig etwas Neues beginnt. Die Abiturfeier des Oranien-Campus Altendiez war genau ein solcher Tag. 35 Abiturienten nahmen an diesem besonderen Tag ihre Abiturzeugnisse entgegen.
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