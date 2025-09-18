„Lebendige Bibliothek“ in Diez 35 Jahre lang hat sich Winfried Schlemmer versteckt 18.09.2025, 18:00 Uhr

i Hass gegen queere Menschen treibt Winfried Schlemmer um. Till Kronsfoth

Die Diezer Würdewerkstatt traf sich zur mittlerweile dritten „Lebendigen Bibliothek“ in der Stadtbibliothek in Diez. Dabei berichten Menschen ihre bewegenden Lebensgeschichten, etwa Winfried Schlemmer, der seine Homosexualität lange verheimlichte.

Ehemalige Geheimagenten oder Dragqueens – bei der „Lebendigen Bibliothek“, die von der Diezer Würdewerkstatt in Kooperation mit der Stadtbibliothek ausgerichtet wird, berichten interessante Menschen von ihren bewegten und bewegenden Lebensgeschichten.







