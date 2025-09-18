Die Diezer Würdewerkstatt traf sich zur mittlerweile dritten „Lebendigen Bibliothek“ in der Stadtbibliothek in Diez. Dabei berichten Menschen ihre bewegenden Lebensgeschichten, etwa Winfried Schlemmer, der seine Homosexualität lange verheimlichte.
Lesezeit 3 Minuten
Ehemalige Geheimagenten oder Dragqueens – bei der „Lebendigen Bibliothek“, die von der Diezer Würdewerkstatt in Kooperation mit der Stadtbibliothek ausgerichtet wird, berichten interessante Menschen von ihren bewegten und bewegenden Lebensgeschichten.