Nach langem Lidl-Leerstand 32 neue Wohnungen für Hahnstätten entstehen Uli Pohl 21.01.2026, 15:00 Uhr

i Gegen Leerstand: Offizieller Spatenstich in Hahnstätten. Frank Kreuzberger (von links), Ortsbürgermeister Joachim Egert, Christoph Kreuzberger, Florim Fethua (Mitarbeiter Schuhmacher) sowie Björn Schuhmacher packen mit an. Uli Pohl

Wenn Discounter ihre Märkte aufgeben, steht ein Betonklotz mit riesigem Parkplatz leer. Meist in bester Lage. So ist es in Hahnstätten geschehen, als Lidl die Filiale vor zehn Jahren dichtmachte. Doch die Lösung ist nun da: Wohnraum.

Offizieller Spatenstich für den ersten Teil des Mehrgenerationen-Wohnparks „Am alten Markt“ an der Marktstraße in Hahnstätten. Nachdem zum Ende des vergangenen Jahres der Abriss des ehemaligen Lidl-Marktes abgeschlossen war, rückten wenig später die ersten Baumaschinen an und ebneten die Fläche für das erste Gebäude des Areals ein.







