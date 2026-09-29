300 Tonnen Technik, zehn Kilometer Kabel, bis zu 600 Mitarbeiter und maximal 15.000 Menschen im Publikum: Ein Konzert auf der Loreley ist ein logistisches Großprojekt. Unglaubliche Zahlen stecken hinter einem Konzert an einem ganz besonderen Ort.
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50 Jahre Konzerte auf der Loreley-Freilichtbühne – und schätzungsweise 1,85 Millionen Menschen, die seit 1976 unvergleichliche Musikmomente auf dem magischen Felsen hoch über dem Rhein erlebt haben. Allein in den vergangenen 16 Jahren kamen nach Angaben des heutigen Bühnenpächters Ulrich Lautenschläger rund eine Million Besucher zu den Veranstaltungen, in der nun abgelaufenen Konzertsaison waren es bei zehn Konzerten circa 70.