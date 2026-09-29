Die Loreley-Freilichtbühne
300 Tonnen Technik für unvergessliche Nacht überm Rhein
Es ist eine organisatorische Meisterleistung und viele Zahnräder fassen ineinander, damit pünktlich zum Einlass alles perfekt is
Es ist eine organisatorische Meisterleistung und viele Zahnräder fassen ineinander, damit pünktlich zum Einlass alles perfekt ist für die Besucher der Loreley-Freilichtbühne.
Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

300 Tonnen Technik, zehn Kilometer Kabel, bis zu 600 Mitarbeiter und maximal 15.000 Menschen im Publikum: Ein Konzert auf der Loreley ist ein logistisches Großprojekt. Unglaubliche Zahlen stecken hinter einem Konzert an einem ganz besonderen Ort.

Lesezeit 3 Minuten
50 Jahre Konzerte auf der Loreley-Freilichtbühne – und schätzungsweise 1,85 Millionen Menschen, die seit 1976 unvergleichliche Musikmomente auf dem magischen Felsen hoch über dem Rhein erlebt haben. Allein in den vergangenen 16 Jahren kamen nach Angaben des heutigen Bühnenpächters Ulrich Lautenschläger rund eine Million Besucher zu den Veranstaltungen, in der nun abgelaufenen Konzertsaison waren es bei zehn Konzerten circa 70.
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