Seit Freitag ohne Netz 300 Kevag-Kunden in Braubach ohne Internet und Co. Mira Zwick 14.09.2026, 12:37 Uhr

i Seit Freitagabend gibt es Störungen bei Internet, Telefon und Kabelfernsehen bei Kunden von Kevag-Telekom. Sina Schuldt/dpa. picture alliance/dpa

Seit Freitagabend geht in Teilen von Braubach nichts mehr: Internet, Telefon und Kabelfernsehen sind ausgefallen. Die Ursache liegt offenbar nicht bei der Kevag-Telekom selbst.

Kein Internet, kein Telefon, kein Kabelfernsehen: In Braubach und dem Wohngebiet Rheinquartier in Lahnstein kommt es seit Freitagabend bei Kunden von Kevag-Telekom zu Beeinträchtigungen, wie rund 300 Haushalte leidvoll festgestellt haben dürften. Der Kundenservice bestätigt dies auf Nachfrage unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen