Seit Freitag ohne Netz
300 Kevag-Kunden in Braubach ohne Internet und Co.
Seit Freitagabend gibt es Störungen bei Internet, Telefon und Kabelfernsehen bei Kunden von Kevag-Telekom.
Seit Freitagabend gibt es Störungen bei Internet, Telefon und Kabelfernsehen bei Kunden von Kevag-Telekom.
Sina Schuldt/dpa. picture alliance/dpa

Seit Freitagabend geht in Teilen von Braubach nichts mehr: Internet, Telefon und Kabelfernsehen sind ausgefallen. Die Ursache liegt offenbar nicht bei der Kevag-Telekom selbst.

Lesezeit 2 Minuten
Kein Internet, kein Telefon, kein Kabelfernsehen: In Braubach und dem Wohngebiet Rheinquartier in Lahnstein kommt es seit Freitagabend bei Kunden von Kevag-Telekom zu Beeinträchtigungen, wie rund 300 Haushalte leidvoll festgestellt haben dürften. Der Kundenservice bestätigt dies auf Nachfrage unserer Zeitung.
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