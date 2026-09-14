Seit Freitagabend geht in Teilen von Braubach nichts mehr: Internet, Telefon und Kabelfernsehen sind ausgefallen. Die Ursache liegt offenbar nicht bei der Kevag-Telekom selbst.
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Kein Internet, kein Telefon, kein Kabelfernsehen: In Braubach und dem Wohngebiet Rheinquartier in Lahnstein kommt es seit Freitagabend bei Kunden von Kevag-Telekom zu Beeinträchtigungen, wie rund 300 Haushalte leidvoll festgestellt haben dürften. Der Kundenservice bestätigt dies auf Nachfrage unserer Zeitung.