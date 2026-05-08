Bauarbeiten haben begonnen 300 Jahre alte Aartreppe in Diez wird saniert Johannes Koenig 08.05.2026, 10:00 Uhr

i Bagger und Natursteine: Die Firma Gartenbau Heiko Grünewald hat nun mit Mauer- und Oberflächenarbeiten am Aarufer des Marktplatzes begonnen. Johnnes Koenig. Johannes Koenig

Das historische Aarufer zwischen Diezer Marktplatz und Ernst-Scheuern-Platz soll für die Öffentlichkeit wieder begehbar werden. Erste Bauarbeiten haben nun begonnen. Wir fragten nach, was aktuell passiert und wieviel das Ganze kostet.

Es tut sich was am Diezer Aarufer zwischen Ernst-Scheuern-Platz und Marktplatz. Denn diese Woche konnten Passanten Mitarbeiter der Firma Gartenbau Heiko Grünewald beobachteten, wie sie am Aarufer auf der Marktplatzseite mit Erd- und Mauerarbeiten begannen.







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