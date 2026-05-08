Das historische Aarufer zwischen Diezer Marktplatz und Ernst-Scheuern-Platz soll für die Öffentlichkeit wieder begehbar werden. Erste Bauarbeiten haben nun begonnen. Wir fragten nach, was aktuell passiert und wieviel das Ganze kostet.
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Es tut sich was am Diezer Aarufer zwischen Ernst-Scheuern-Platz und Marktplatz. Denn diese Woche konnten Passanten Mitarbeiter der Firma Gartenbau Heiko Grünewald beobachteten, wie sie am Aarufer auf der Marktplatzseite mit Erd- und Mauerarbeiten begannen.