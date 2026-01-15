„Coole Omas“ versuchen, einen Dieb zu überführen, werden dabei in einen Strudel aus Freundschaften, Liebesgeschichten, Eitelkeiten und Geheimnissen gezogen: Ab Samstag zeigt die Junge Bühne Lahnstein ihr neues Stück.
Lesezeit 2 Minuten
. Die Junge Bühne Lahnstein ist ein großes, privates Kinder- und Jugendtheater, das sich in den vergangenen Jahren zu einem Mehrgenerationentheater entwickelt hat, mit über 200 Akteuren jeden Alters. In den Produktionen werden häufig Themen wie Mobbing, Freundschaft und gesellschaftliche Fragen behandelt, meist als Musicals inszeniert.