Theater zeigt neues Stück 30 Akteure zwischen 5 und 76 auf Junger Bühne Lahnstein Tobias Lui 15.01.2026, 06:00 Uhr

i „Das Traumschiff – Die coolen Omas gehen an Bord“ bietet jede Menge Witz, Musik und rasante Überraschungen. Kai Myller

„Coole Omas“ versuchen, einen Dieb zu überführen, werden dabei in einen Strudel aus Freundschaften, Liebesgeschichten, Eitelkeiten und Geheimnissen gezogen: Ab Samstag zeigt die Junge Bühne Lahnstein ihr neues Stück.

. Die Junge Bühne Lahnstein ist ein großes, privates Kinder- und Jugendtheater, das sich in den vergangenen Jahren zu einem Mehrgenerationentheater entwickelt hat, mit über 200 Akteuren jeden Alters. In den Produktionen werden häufig Themen wie Mobbing, Freundschaft und gesellschaftliche Fragen behandelt, meist als Musicals inszeniert.







