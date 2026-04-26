Kirchenchor Cäcilia 29 Titel, aber keine Spur von Langeweile in Arzbach Ulrike Bletzer 26.04.2026, 15:00 Uhr

i Konzertpianistin Maria Streltsova begleitete zahlreiche Lieder am Klavier. Bletzer Ulrike

150 Sängerinnen und Sänger, knapp 30 Titel und ein Publikum, dass die fast drei Stunden reine Spielzeit sichtlich genoss: Der Kirchenchor Cäcilia Arzbach hatte zum Konzert geladen.

Kirchenchöre können vielleicht, wenn sie gut sind, brillant singen, kommen ansonsten aber eher getragen und unscheinbar daher? Von wegen. Dass es auch anders geht, dass man hohes sängerisches Niveau mit einem ebenso hohen Unterhaltungswert verknüpfen kann, bewies der Kirchenchor Cäcilia Arzbach jüngst mit seinem großen, zugegebenermaßen durch und durch weltlichen Chorkonzert.







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