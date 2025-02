Närrischer Frohsinn 222 Narren und mehr bringen Bornich zum Beben Ulrike Bletzer 23.02.2025, 13:02 Uhr

i Uli Lenz stieg nicht nur als Erster in die Bütt, sondern war auch wie gewohnt für die Programmgestaltung zuständig. Nach vielen Jahren des Engagements zieht er sich jetzt aber aus der Organisation der Bornicher Fastnacht zurück. Bletzer Ulrike

Voller Saal, mitreißende Tänze und unzählige Aktive: Bornichs Fastnacht begeisterte mit Humor, Lokalkolorit und einer Prise Politik. Von Männerballett bis Till Eulenspiegel – ein närrisches Spektakel mit Überraschungen und einem bewegenden Abschied.

„Nee – loss e mol!“ Was war das denn für ein komisches Fastnachts-Motto? „Wolle mer‘n roi losse?“, aber doch nicht „Nee – loss e mol!“. Da kann es doch gar nicht losgehen mit dem närrischen Frohsinn, oder? Von wegen: Und wie es losging am Freitag- und Samstagabend in der Bornicher Narrhalla.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen