Oldtimertreffen
200 Traktoren kapern Schweighausen
Zahlreiche Besucher strömten am Pfingstwochenende zum Oldtimer-Treffen in Schweighausen.
Zahlreiche Besucher strömten am Pfingstwochenende zum Oldtimer-Treffen in Schweighausen.
Mariam Nasiripour

Ein historischer Traktor aus den 40er-Jahren war in diesem Jahr der „Senior“, der den Weg nach Schweighausen gefunden hat: Bereits zum 14. Male fand hier an Pfingsten das Oldtimertreffen statt. Viele Besucher kamen.

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Tolle historische Traktoren, sommerliche Temperaturen und Leckeres vom Grill: Das Oldtimertreffen in Schweighausen am Pfingstwochenende lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher, vor allem Familien mit Kindern, in das 232-Seelendorf. Das Fest wird seit 1998 alle zwei Jahre vom Oldtimer-Club Schweighausen organisiert und fand in diesem Jahr zum 14.

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