Wegen Bedrohung hat sich ein 20-jähriger Mann aus Elz, von BerufPfleger, vor dem Amtsgericht Limburg verantworten müssen. DieStaatsanwaltschaft warf ihm vor, dass er am 11. Dezember 2023 während einerAuseinandersetzung unter Heranwachsenden auf einer Straße im ICE-Gebiet inLimburg einer damals 22-jährigen Frau damit gedroht habe, sie zu verprügeln undumzubringen. Der Angeklagte bestritt die Tat und behauptete, er sei von demOpfer „angepöbelt“ und geschubst worden.

Der damals 18-Jährige war laut Anklage zusammen mit drei Kumpels mit dem Autoins ICE-Gebiet gefahren, um einen Bekannten aufzusuchen, mit dem die Frau imAuto unterwegs war. Hintergrund war offenbar ein Streit um die Ex-Freundineines der jungen Leute; der Angeklagte selbst hatte mit der Sache aber nichtszu tun. „Er war nur Mitläufer“, sagte ein Zeuge (24).

Auto mit Schlägen und Tritten traktiert

Das spätere Opfer, eine heute 24-jährige Verkäuferin aus Dornburg, schildertevor Gericht den Ablauf der Geschehnisse so: Sie hatte sich mit ihrem BekanntenEssen bei McDonald’s geholt und war auf einen Parkplatz gefahren, als ein mitvier jungen Leuten besetztes Auto angefahren kam. Sie fuhr weg, das andereFahrzeug hinterher. Weil sie in eine Sackgasse geriet, habe sie nicht wegfahrenkönnen, sei ausgestiegen und habe den Angeklagten und dessen Freund zur Redestellen wollen. Daraufhin habe der Angeklagte sie – auf Deutsch und Italienisch– nicht nur als „Schlampe“ und „Hure“ beschimpft, sondern ihr auch mit dem Todgedroht. Sie stieg wieder in ihr Auto, woraufhin die Männer das Fahrzeug mitSchlägen und Tritten traktierten. Der Schaden, mehr als 2000 Euro, sei bisheute nicht beglichen. Der Angeklagte, so die Zeugin weiter, habe die ganzeAuseinandersetzung mit der Handykamera gefilmt.

Als sie mit ihrem Bekannten schließlich in Richtung Innenstadt davonfuhr, seiender Angeklagte und seine Freunde ihr erneut gefolgt und hätten von hinten einenAuffahrunfall verursacht. Am Steuer habe allerdings nicht der Angeklagtegesessen, sondern dessen älterer Kumpel, der offenbar der Rädelsführer dergesamten Auseinandersetzung war. Dieser habe während des Streits einenBaseballschläger aus seinem Fahrzeug geholt und ihr und ihrem Bekannten damitgedroht. Gegen den Rädelsführer wird in einem getrennten Verfahren nochermittelt.

Sie hatte monatelang Angst

Wie ernst sie die Drohungen des Angeklagten genommen habe, wollte RichterThomas Becker von der Zeugin wissen. Antwort: „Ich dachte, die bringen michum.“ Zwei bis drei Monate habe sie Angst gehabt.Der Bekannte der Zeugin, ein 24-jähriger Handelsvertreter aus demWesterwaldkreis, berichtete, dass der Rädelsführer ihn am nächsten Tag erneutaufgesucht und zusammengeschlagen habe. Das Motiv war offenbar Eifersucht. Wasgenau der Angeklagte zu seiner Bekannten gesagt hat, daran konnte er sichallerdings nicht mehr erinnern. Nur so viel: Als sie zurück in ihr Auto stieg,sei sie sichtlich „aufgewühlt“ gewesen.Oberamtsanwalt Achim Schubert sah aufgrund der beiden Zeugenaussagen denVorwurf der Bedrohung als erwiesen an und plädierte darauf, den Angeklagtennach Jugendstrafrecht zu verwarnen. Als Schadenswiedergutmachung forderte erdie Zahlung von 250 Euro an die Geschädigte und von 400 Euro an einegemeinnützige Einrichtung.

Angeklagter wollte offenbar dem Haupttäter gefallen

Richter Becker hatte ebenfalls keine Zweifel daran, dass sich der Fall sozugetragen hatte wie angeklagt. Er verwarnte den Angeklagten und verhängte 250Euro Schadenswiedergutmachung und 500 Euro Geldauflage zugunsten derAlbert-Schweitzer-Schule. Der Angeklagte, so Becker in seinerUrteilsbegründung, wollte dem Haupttäter, der „massiv und brutal, sogarbewaffnet“ aufgetreten sei, offensichtlich gefallen und habe sich daher zuBeleidigungen und Drohungen gegen die Frau hinreißen lassen. „Sie hatte Angstum ihr Leben“, so der Richter. Für den Angeklagten spreche bei derStrafzumessung im Grunde nichts, gegen ihn, dass er bereits wegen Fahrens ohneFahrerlaubnis und wegen einer möglichen Beteiligung an Tankbetrügereienaufgefallen sei. Den Angeklagten verwarnte der Richter: „Wenn Sie noch einmaltätig sind, werde ich Sie in Arrest nach Gelnhausen schicken.“ Er riet ihmdringend, sich auf seinen Beruf zu konzentrieren und die Verbindung zu seinemKumpel zu kappen.

Der Angeklagte nahm das Urteil an. Dies ist damit rechtskräftig.