Ein durchschnittliches Menschenalter beträgt derzeit um die 80 Jahre. Was sich 1945 zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Bad Ems abspielte, kennen schon aufgrund der Zeitspanne immer weniger Einwohner der Stadt aus eigener Erinnerung, eigenem Erleben. Deren Kinder oder Enkel schnappten vielleicht die eine oder andere Erzählung von Mutter, Opa oder Uroma auf, jedoch bleiben solche „Bilder“ oft unvollständig oder selektiv. Bergbauexperte Frank Girmann berichtet vom Ende des Abbaus von Erzen und anderem Gestein vor 80 Jahren.

i Das Dritte Reich durchdrang alle Bereiche des Emser Werks. Abmarsch der "Gefolgschaft" auf der Insel Silberau zum 1. Mai. Emser Bergbaumuseum / Stadtarchiv Bad Ems

Das Ende nähert sich unaufhaltsam: Das absehbare Ende des „Tausendjährigen Reiches“ rückte 1944/1945 trotz tönender gegenteiliger Propaganda des nationalsozialistischen Hitler-Regimes unaufhaltsam näher. Spätestens mit der Schlacht von Stalingrad im Winter 1942/1943 war der Kipppunkt des NS-deutschen Machtstrebens erreicht. Erst langsam, dann immer schneller schmolz der Machtbereich von Nazideutschland im Osten. Im Westen war die Landung der alliierten Verbände in der Normandie (6. Juni 1944) der Anfang vom Ende. Deutschland war nun im Zweifrontenkrieg und die Westfront hatte das Reichsgebiet im Visier.

Am 25. August 1944 kapitulierte der deutsche Stadtkommandant von Paris, am 21. Oktober desselben Jahres wurde Aachen als erste deutsche Stadt eingenommen. Mit der Ardennenoffensive im Winter 1944/1945 versuchten Verbände von Wehrmacht und SS eine der letzten Initiativen, um den Vormarsch von Amerikanern und Engländern aufzuhalten. Nach Anfangserfolgen scheiterte die deutsche Offensive schließlich bedingt durch die Wetterlage und mangels Mensch, Material und Nachschub. Das Kriegsgeschehen rückte für Bad Ems immer näher! Am 18. März 1945 stehen amerikanische Truppen am Koblenzer Schloss.

i Kumpel im Thermalbad auf der 13. Sohle des Bergwerks. Emser Bergbaumuseum

Bleierze kontra Thermalquellen: Bad Ems an der Lahn war nicht nur ein weitbekanntes, bedeutendes Kurbad, sondern – was uns heute oft nicht mehr präsent ist – auch eine nicht unbedeutende Bergbaustadt, in deren Stollen und Schächten durch die Stolberger Zink AG aus beträchtlicher Tiefe silberhaltige Bleierze, Zinkblende, Kupfererze und Spateisenstein gefördert wurden. Auf der Insel Silberau befand sich eine umfangreiche Erzwäsche, in der verhüttungsfähiges Konzentrat aus dem metallhaltigen Gestein produziert wurde. Da Blei, Zink, Silber, Kupfer und Eisen wichtige Grundstoffe für die Rüstungsindustrie sind, forcierte und förderte das Reich deren Gewinnung „auf Teufel komm raus“, denn in der Rohstoffbeschaffung wollte man kriegsbedingt autark sein. Durch diese Kriegswirtschaft wurde auch der lange schwelende Konflikt Bergbau/Kurbad (Quellenstreit) von höchster NS-Stelle entschieden: „Wir brauchen Erz und kein Wasser!“ soll Hermann Göring als Beauftragter für den Vierjahresplan und Planungsamtsvorsitzender dazu geäußert haben.

i "Gruppo Minatori Bad Ems Camerata" - italienische Bergleute am "Italienerheim" auf der Emser Hütte um 1940. Emser Bergbaumuseum / Stadtarchiv Bad Ems

Nationalsozialistische Arbeitwelt: Es wehte seit der Machtübernahme Adolf Hitlers ein anderer Wind auch im Emser Werk – mischten sich NS-Organisationen wie die Deutsche Arbeitsfront auch in alle Bereiche des Lebens wie auch die Arbeitswelt ein. Missliebige, „Arbeitsscheue“, Andersdenkende am Arbeitsplatz bekamen Schwierigkeiten. In der Grube drehte man sich beim täglichen Gespräch um, ob nicht ein „strammer Volksgenosse“ mithörte. Andererseits gab es Vergünstigungen und Prämien für Arbeitsleistung und wohlfeiles Verhalten, wie beispielsweise KDF-Schiffsreisen mit der „MS St. Louis“, Jubilarfeiern im hakenkreuzgeschmückten Saal des Lokals Heuser-Flöck (heute Alt-Ems). Ab 1943 sorgte der immer stärkere Luftkrieg über Deutschland auch in Bad Ems für außergewöhnliche Arbeiten der Bergleute: sie halfen mit Fachwissen und Sprengtechnik bis März 1945 beim Bau vieler Luftschutzstollen im Stadtgebiet.

i Bergmann bei der Bohrarbeit in der Grube Neuhoffnung. Emser Bergbaumuseum

Immer tiefer in den Berg: Mit Fortschreiten des Krieges schritt auch die Emser Erzförderung immer weiter voran und immer tiefer in die Berge des Emsbachtals. Hauptsächlich die Bergwerke Neuhoffnung, Pfingstwiese und der Betriebspunkt Tollgraben dehnten sich immer weiter aus. Auf der Grube Neuhoffnung trieb man den Seiterich- und den Weidtmanschacht in die Tiefe, wobei unterhalb des an der Arzbacher Straße sichtbaren Stollenniveaus letztendlich 15 Tiefbausohlen entstanden. Im August 1939 setzten die Kumpel im Weidtmanschacht die 14. Tiefbausohle an. 1942 wurde die 15. Tiefbausohle bei 684 Meter unter Normalnull (NN) – etwa 900 Meter unter der Tagesoberfläche – erreicht. Und es sollte noch weitergehen, denn gleichzeitig plante das Unternehmen 300 Meter weiter zu teufen und dazu auf der 15. Sohle einen neuen Blindschacht anzusetzen – die Arbeiten hierzu schienen aus heutiger Sicht schon begonnen zu haben.

i Durch Ausfall dieser Elektromotoren konnte am 19. März 1945 das zulaufende Wasser nicht mehr gepumpt werden. Emser Bergbaumuseum / Stadtarchiv Bad Ems

Stromausfälle signalisieren das Ende: Ein solch umfangreicher und tiefer Bergbau kann nur Erz fördern, wenn die Bergleute nicht im Wasser stehen. Deshalb verfügten auch die Emser Gruben über eine ausgeklügelte Wasserhaltung mit immenser Pumpleistung. Dadurch konnte das zulaufende Bergwasser mitsamt den thermalen Zuläufen bis zum Stadtstollen gehoben werden und über den Emsbach ablaufen. Im Bergwerk arbeiteten mehrere Hundert Bergleute untertage, die vielfach in den Dörfern rund um Bad Ems ihr Zuhause hatten – insbesondere in der Augst. Nach 1933 wurden sie durch „Minatori“ des verbündeten faschistischen Italien unterstützt. Mit Kriegsbeginn kamen dann auch ausländische gefangene Soldaten zum Zwangseinsatz dazu.

In den letzten Monaten des Jahres 1944 sorgten verstärkte Bombenabwürfe der Alliierten für häufige Stromunterbrechungen, welche die Arbeiten im Emser Werk erheblich behinderten. Koblenz und dessen Elektrizitätsversorgung wurde damals schwer getroffen. Es gelang jedoch immer noch, diese Probleme zu beheben. Im Januar 1945 fiel jedoch der „Saft“ gleich für 30 Stunden aus, was auf Neuhoffnung zum Absaufen der 15. und 14. Sohle führte. Mit Wiederanlaufen der Pumpen konnten die Wässer unterhalb der 13. Sohle gehalten werden. Am 18. März begannen US-Verbände von Koblenz aus mit dem Beschuss Richtung Osten, wobei dann am 19. März die Hochspannungsleitungen für den Emser Raum unterbrochen wurden. Der Strom fiel jetzt endgültig aus, die Pumpen der Gruben ebenfalls und auch die Fördereinrichtungen. Die Bergleute konnten nur noch sehen, dass sie schleunigst mit ihren eigenen Grubenlampen über glitschige Leitern aus Tageslicht kamen, was auch allen gelang.

i Kurz vor dem Einmarsch der US-Truppen sprengte ein deutscher Pioniertrupp sämtliche Lahnbrücken. Die Kurbrücke konnte bis 1948 wiederhergestellt werden. Emser Bergbaumuseum / Stadtarchiv Bad Ems

Das Kriegsende in Bad Ems: Der 19. März markiert seitdem das Ende des Emser Erzbergbaus. Am 27. März rückten Soldaten der 3. und 1. US-Armee vom Lahnsteiner Forsthaus her und über die Arenberger Straße in die Kurstadt ein. Kurz zuvor waren alle NS-Schergen aus der Stadt verschwunden, hatte ein deutsches Pionierkommando sämtliche Lahnbrücken gesprengt. Im Bereich des Stadtteils Spieß kamen durch Kampfhandlungen noch 12 Menschen ums Leben. Für Bad Ems war der Krieg nun vorbei.