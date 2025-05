Auf inzwischen 150 Jahre Chormusik kann der Männergesangverein Niederneisen in diesem Jahr zurückblicken. Was einst mit Heimatliedern und klassischer Chorliteratur begann, hat sich längst auch in andere musikalische Richtungen geöffnet.

Ein stolzes Jubiläum feiert der Männergesangverein Niederneisen in diesem Jahr: Seit 150 Jahren besteht der traditionsreiche Chor und prägt seither das kulturelle Leben in der Aargemeinde entscheidend mit. Ein Anlass, der nicht nur gefeiert werden will, sondern auch zum Innehalten, Erinnern und Vorausschauen einlädt.

Gegründet im Jahr 1875, in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und nationalen Aufbruchs, war der Männergesangverein von Anfang an mehr als nur ein Zusammenschluss singfreudiger Männer. Er wurde zu einem Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und des kulturellen Ausdrucks. In den Gründerjahren standen vor allem patriotische Lieder und Volksweisen auf dem Programm, die oft bei öffentlichen Auftritten, Vereinsfesten oder kirchlichen Anlässen erklangen.

Traditionspflege unter schwierigen Bedingungen

Trotz der Herausforderungen zweier Weltkriege, Zeiten wirtschaftlicher Not und gesellschaftlichen Wandels überstand der Verein Höhen und Tiefen. Mit unermüdlichem Engagement und dem festen Glauben an die verbindende Kraft des Gesangs hielt er seine Tradition aufrecht – oft unter schwierigen Bedingungen. Zwar hatte sich bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Gesangverein gebildet, dessen Fahne die Jahreszahl 1846 trug. Näheres Wissen über die Aktivitäten dieses Vereins gibt es jedoch nicht; nur, dass er sich 1863 an den Feierlichkeiten zur Wiederkehr der Völkerschlacht bei Leipzig beteiligte. In den Kriegsjahren 1864 bis 1870/71 ruhte die Vereinstätigkeit vollständig.

„Der MGV hat sich also im Laufe der Jahrzehnte stetig weiterentwickelt. Während früher klassische Chorliteratur und Heimatlieder dominierten, finden heute auch moderne Stücke, Pop-Bearbeitungen oder internationale Lieder ihren Platz im Repertoire.“

Das Erfolgsgeheimnis des MGV, so wie es Aktive und Freunde des Vereins erleben.

Im Gründungsjahr trug der MGV den Namen „Germania’’. Fünfzehn Jahre später feierte man die Fahnenweihe und im Sommer des Jahres 1900 das 25-jährige Bestehen. Über die Tätigkeit des Vereins in den ersten Jahrzehnten ist wenig zu berichten. Es wurden Gesangswettstreite in Diez, Oberlahnstein, Bad Schwalbach, Niedergirmes und Waldhausen besucht. Im Übrigen wurde gesungen um des Gesanges willen, der für die Mitglieder nach den Sorgen des Alltags Stunden der Entspannung, der Unterhaltung und des kameradschaftlichen Zusammenseins bedeutete. Im Jahre 1899 war in Niederneisen ein zweiter Gesangverein, die „Eintracht’’ ins Leben gerufen worden. Ein Jahr nach Ende des 1. Weltkrieges erfolgte der Zusammenschluss der beiden Vereine zum „Männergesangverein Niederneisen“.

Neubeginn 1946 mit 31 Sängern

Die Zahl der aktiven Sänger betrug in den Zeiten der wirtschaftlichen Not und des gemeinsamen Wiederaufbaus immer rund um die 50 Männer. Mit seinen eigenen Veranstaltungen und dem Mitwirken am dörflichen Geschehen wurde der MGV zum führenden Kulturträger im Ort. Erfolge bei den Gesangswettstreiten in Burgsolms, Altenkirchen und Nentershausen stellten sich ein und steigerten die Wertschätzung der Sänger von der Aar. Die 1930er-Jahre führten den Verein aufgrund politisch bedingter neuer Richtlinien in wirtschaftliche Schwierigkeiten, zur Einengung des Vereinslebens sowie zu einer allgemein festzustellenden Vereinsmüdigkeit. Einzig die in dieser Zeit entstandenen Theater- und Operettenabende wurden zu einem großen Erfolg.

i Unvergessen der erste Auftritt des befreundeten argentinischen Chores ‘’CORO ESTABLE MUNICIPAL’’ im Jahre 2009 in Niederneisen Rolf-Peter Kahl

Der Neubeginn am 16. Dezember 1946 wird im Protokollbuch als „Gründungsversammlung’’ ausgewiesen. 31 Sänger traten dem Verein bei; ihnen folgten 1947 weitere 28 Mitglieder. In den 60er-Jahren erweiterte sich der Veranstaltungskalender des MGV durch Beteiligungen an festlichen Ereignissen im Dorfgeschehen wie Singen am Altentag, besonderen Familienfesten, den Einweihungsfesten der Reit- sowie der Turn- und Sporthalle und der Durchführung anspruchsvoller Konzerte. In den 70-er Jahren veranstalteten die Sänger gemeinsam mit der TuS Kappensitzungen – mit zunehmender Beliebtheit. Zudem feierte der Verein sein 100-jähriges Bestehen mit der Verleihung der Zelterplakette in Lahnstein. Im Mai 1980 gründete der MGV einen gemischten Jugendchor für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren. Sieben Jahre später kam es jedoch aufgrund mangelnder Beteiligung schon wieder zur Auflösung. Besonders hervorzuheben ist die Mithilfe und Teilnahme an der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Niederneisen im Jahr 1990.

Internationaler Flair mit Gastchor aus Argentinien

Als ein bleibendes Ereignis ist die Teilnahme am internationalen Chorfestival in Lindenholzhausen im Jahr 1999 zu protokollieren. Hier beteiligte sich der MGV an der Unterbringung und Betreuung eines Gastchores: dem „CoroEstableMunicipal’’ aus Argentinien. Die Chormitglieder wurden bei Aktiven und Freunden des MGV untergebracht. Zum Dank wurde neben verschiedenen Veranstaltungen und Ausflügen ein gemeinsames Konzert in der Turnhalle Niederneisen veranstaltet.

i Der damals noch eigenständige Männergesangverein bereicherte das Programm beim Sommerfest der Gemeinde im Jahre 2012 Rolf-Peter Kahl

Das neue Jahrtausend startete für den Verein überaus erfolgreich. Im Jahr 2004 gelang es zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, den Titel „Meisterchor des Chorverbandes Rheinland-Pfalz“ zu erringen. Im Mai 2007 wurde neben dem Männerchor ein gemischter Projektchor ins Leben gerufen. Im Chor „Pop & Rhythm“ sangen 32 Frauen und Männer Gospels, Pop und Musicalstücke. Eine neugegründete Theatergruppe des MGV sowie die 2001 ins Leben gerufene Kinder- und Jugendchorgemeinschaft Holzheim/Niederneisen erweiterten die Vereinsgröße. 2008 wurde der Projektchor in „Aarlegro umbenannt. Im Rahmen ihrer Europatournee waren die argentinischen Sänger des Chores „Coro Estable Municipal’’ zum zweiten Mal zu Gast in Niederneisen. Unvergessen bleibt eine „argentinische Nacht“ in der voll besetzten Turnhalle. Das Jahr 2015 steht für Neuerungen. Da die Anzahl der aktiven Sänger kontinuierlich gesunken war, gab man die Eigenständigkeit des Männerchores auf und sang im ortübergreifenden Chor “Männerchor Aartal” – gemeinsam mit den Männern aus Holzheim und Lohrheim. Der ChorAarlegro rief das „Niederneiser Eckensingen“ ins Leben und grüßt nach erfolgreicher Teilnahme an einem Konzert in Wirges als „Meisterchor des Chorverbandes Rheinland-Pfalz“.

Rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt

„Der MGV hat sich also im Laufe der Jahrzehnte stetig weiterentwickelt“, so das Fazit. „Während früher klassische Chorliteratur und Heimatlieder dominierten, finden heute auch moderne Stücke, Pop-Bearbeitungen oder internationale Lieder ihren Platz im Repertoire.“ Dieser Wandel war notwendig, um neue Mitglieder zu gewinnen und das Publikum auch in der heutigen Zeit zu begeistern. Viele Männerchöre in Deutschland kämpfen mit Überalterung und Nachwuchsmangel – doch genau deshalb hat der Verein rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und mit Lohrheim und Holzheim fusioniert. Das sorgte für frischen Wind.

Auch nach 150 Jahren ist ein Männergesangverein kein Relikt vergangener Zeiten, sondern ein lebendiger Bestandteil des kulturellen Miteinanders. Man beweist, dass Tradition und Moderne kein Widerspruch sind, sondern sich ergänzen können. Mit Mut zur Veränderung und der Kraft der Musik gehen der MGV und „Aarlegro“ in die Zukunft – bereit für neue Lieder und neue Stimmen. Denn eines ist sicher: Solange Menschen gemeinsam singen, wollen auch die Sängerinnen und Sänger von Niederneisen ihre Stimmen erheben – für die Gemeinschaft, die Kultur und das große Erlebnis Chormusik.

Programm im Jubiläumsjahr

Im Rahmen des Jubiläums sind folgende Veranstaltungen geplant:

1. Sommertreff am Rathaus „Jubiläumsedition“ am Freitag, den 23. Mai 2025

Teilnehmer: MC Aartal und Aarlegro

2. Jubiläumsnacht „Haste Töne“ am Samstag, den 8. November 2025

Wenn die Turnhalle in Niederneisen nicht rechtzeitig fertig wird: im DGH Hahnstätten

Teilnehmer unter anderem: Harmonie Lindenholzhausen, MC Aartal, Aarlegro; Theatergruppe des MGV Niederneisen

Musikverein Hoch-Weisel „Einfach Böhmisch“

Vorsitzende und Chorleiter

Vorsitzende

1875-1884 Karl Mohr und Karl Friedrich Forst,

1884-1907 Gustav Forst

1907 – Karl Friedrich Mohr

1946-1963 Karl Wilhelm Schwenk

1963-1986 Wilhelm Heimann

1986-1988 Jochen Kühn

1988- Uwe Stotz

2001 bis heute: Frank Becker

Chorleiter/Dirigenten

1875-1911 Musiker Klamp, dessen Sohn, Lehrer Rech, Herr Schwarz (Limburg) und Lehrer Buhlmann (Flacht)

1950-1963 Willi Sittel

1963 Berthold Egenolf

1996-2000 Marcus Lingerhand

2000-2006 Ute Lingerhand-Hindsches

2006-2007 Sascha Trumm

2007-2009

2009- bis heute Bettina Scholl