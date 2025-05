Sich in der globalen Modebranche zu behaupten, fällt vielen Modehäusern schwer. Das Gegenteil beweist das Modehaus Hennemann in Hahnstätten, das jetzt ein besonderes Jubiläum feiert.

Eine lange Historie weist das Modehaus Hennemann in Hahnstätten auf, das nun sein 150-jähriges Bestehen feiert. Der Tradition von Generationen folgend fühlen sich Firmeninhaberin Anna Bachheim und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet. Auf hohem Niveau wird Mode von hoher Qualität in den einladenden Geschäftsräumen angeboten. Das Angebot ist modern, vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas bei großer Auswahl und kompetenter Beratung.

Jetzt würdigten offizielle Vertreter und Inhaberin Anna Bachheim gemeinsam mit Heiner Schäfer, Anna Bachheims Vater, das Ereignis bei einem Empfang im Geschäft in der Marktstraße. „Wir wollen nicht immer das gleiche Lied singen, das davon handelt, dass der Einzelhandel zum Erliegen kommt. Dieses Geschäft beweist das Gegenteil“, sagte Lars Denninghoff, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, und forderte die Kunden auf: „Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Das einladende Ambiente des Ladens mit hellen freundlichen Farben und ein großes Angebot laden zum Stöbern und Einkauf ein.“

Das Gewerbe in Hahnstätten geprägt

Hahnstättens Ortsbürgermeister Joachim Egert zeigte sich stolz auf das hervorragend sortierte Modehaus mit einem breiten Sortiment für Frauen und Männer und erinnerte an seine Jugendtage: „Kaum zu glauben, aber da zählten zu dem Sortiment der Firma Hennemann nicht nur Kurzwaren und Unterwäsche, sondern sogar Feuerwerkskörper. Hier hat sich vieles abgespielt. Es war und ist ein Treffpunkt.“

Das Modehaus steht für ein Stück Ortsgeschichte im Gewerbe von Hahnstätten. Die erste bis dritte Generation waren allesamt Hennemanns: Ur-Ur-Opa, Ur-Opa und Opa von der Mutter der jetzigen Inhaberin Anna Bachhelm, Annelie Schäfer, geborene Hennemann, stehen seit 150 Jahren für Qualität. Anna Bachhelm übernahm das Geschäft im Jahr 2016. „Zusammen mit der Zeit als Aushilfe während des Studiums arbeite ich bereits seit über 20 Jahren im Geschäft. Nicht zuletzt, weil ich an einen lebendigen Einzelhandel glaube und den Mut aufbringe, diesen aktiv mitzugestalten“, sagte Anna Bachheim. Dabei verfolgt sie immer das Ziel, auch der nächsten Generation lokal und persönlich im Ort ein zentral gelegenes Geschäft für nützliche, aber auch schöne Dinge des Lebens anbieten zu können.

„Modern, persönlich, serviceorientiert“, so könne sich Hennemann Mode auch als ein in der fünften Generation geführtes Familienunternehmen bezeichnen. Anna Bachhelm und ihr Team stehen für kompetente und ehrliche Beratung, persönliche Gespräche und Kundenzufriedenheit. Im großzügig gestalteten Geschäftsraum mit Café-Bar finden die Kunden die neuesten Trends. Sortiment und Marken werden immer wieder angepasst, um eine bestmögliche Beratung der Kunden zu garantieren. Das Unternehmen entwickelte sich in seiner Firmengeschichte zu einem in der Region angesehenen Textilfachgeschäft. Durch einen großen Umbau im Jahr 1990 und weitere Modernisierungen wurde es zu einem Modehaus moderner Prägung.