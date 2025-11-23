Lahnsteiner Chor 150 Jahre Frohsinn: Zukunft mit Fragezeichen Ulrike Bletzer 23.11.2025, 15:00 Uhr

i Der Männerchor Frohsinn Lahnstein unter Leitung von Franz Rudolf Stein ließ es sich natürlich nicht nehmen, den Festakt musikalisch zu umrahmen. Bletzer Ulrike

Mit viel Humor und Kurzweil hat der Männerchor Frohsinn Lahnstein seinen 150. Geburtstag gefeiert. Der Festakt war aber auch geprägt von gewisser Nachdenklichkeit. Denn die Zukunft des Chores ist ungewiss.

Ganz schön flott für einen 150-Jährigen: Mit einem Festakt, der kein bisschen steif, dafür aber umso unterhaltsamer daherkam, hat der Männerchor Frohsinn Lahnstein in der Hospitalkapelle seinen runden Geburtstag gefeiert. Dass es keine bierernste Veranstaltung werden würde, war bereits klar, als der Erste Vorsitzende Bernd Geil in seiner gewohnt humorigen Art die Gäste willkommen hieß („Jetzt denke ich mal, dass ich außer dem Pfarrer alle ...







