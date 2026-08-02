Festkommers in Kestert 150 Jahre Feuerwehr: 70 davon mit Aloys Querbach Ulrike Bletzer 02.08.2026, 17:00 Uhr

i Unfassbar, aber wahr: Aloys Querbach (Mitte) nahm aus den Händen von Innenminister Achim Schwickert (rechts) und des Fördervereins-Vorsitzenden Alexander Gries eine Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Kestert entgegen. Ulrike Bletzer

Die Feuerwehr Kestert feiert mit einem Festkommers ihr 150-jähriges Bestehen. Unter den vielen Gratulanten war auch der neue rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert, der bei der Gelegenheit gleich an zwei besonderen Ehrungen mitwirkte.

Zehn Grußworte standen auf dem Programm. Uff, hätte man da denken können, hoffentlich wird das nicht zu langatmig. Doch diese Befürchtung erwies sich rasch als unbegründet – so kurzweilig und teilweise sogar humorvoll, wie es beim Festkommers zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Kestert zuging.







Artikel teilen

Artikel teilen