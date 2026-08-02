Festkommers in Kestert
150 Jahre Feuerwehr: 70 davon mit Aloys Querbach
Unfassbar, aber wahr: Aloys Querbach (Mitte) nahm aus den Händen von Innenminister Achim Schwickert (rechts) und des Förderverei
Unfassbar, aber wahr: Aloys Querbach (Mitte) nahm aus den Händen von Innenminister Achim Schwickert (rechts) und des Fördervereins-Vorsitzenden Alexander Gries eine Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Kestert entgegen.
Ulrike Bletzer

Die Feuerwehr Kestert feiert mit einem Festkommers ihr 150-jähriges Bestehen. Unter den vielen Gratulanten war auch der neue rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert, der bei der Gelegenheit gleich an zwei besonderen Ehrungen mitwirkte.

Lesezeit 4 Minuten
Zehn Grußworte standen auf dem Programm. Uff, hätte man da denken können, hoffentlich wird das nicht zu langatmig. Doch diese Befürchtung erwies sich rasch als unbegründet – so kurzweilig und teilweise sogar humorvoll, wie es beim Festkommers zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Kestert zuging.
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