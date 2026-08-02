Die Feuerwehr Kestert feiert mit einem Festkommers ihr 150-jähriges Bestehen. Unter den vielen Gratulanten war auch der neue rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert, der bei der Gelegenheit gleich an zwei besonderen Ehrungen mitwirkte.
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Zehn Grußworte standen auf dem Programm. Uff, hätte man da denken können, hoffentlich wird das nicht zu langatmig. Doch diese Befürchtung erwies sich rasch als unbegründet – so kurzweilig und teilweise sogar humorvoll, wie es beim Festkommers zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Kestert zuging.