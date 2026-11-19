Flussquerungen sichern 15 von 32 Brücken in Nassau sollen überprüft werden Andreas Galonska 19.11.2026, 20:00 Uhr

i Jeder kennt die Nassauer Kettenbrücke, aber im Stadtgebiet befinden sich noch gut 30 weitere Brücken, von denen viele bald überprüft werden sollen. Über dieses Vorhaben wurde jetzt im Bauauschuss der Stadt informiert. Andreas Galonska

Brückenprüfungen sich wichtig, das hat sich kürzlich bei der Emser Kurbrücke gezeigt, die wegen eines schlechten Zustands gesperrt werden musste. In Nassau wurde im Bauausschuss über rechtliche Grundlagen und die hohe Zahl der Brücken informiert.

Im Ausschuss für Bauangelegenheiten und Verkehr ging es in Nassau unter anderem um anstehende Überprüfungen von Brücken. Lothar Hofmann (SPD), zweiter Beigeordneter der Stadt, überraschte mit der Tatsache, dass es sich um 36 Brücken im gesamten Stadtgebiet handelt, bei 32 von ihnen ist die Stadt Nassau auch zuständig.







Artikel teilen

Artikel teilen