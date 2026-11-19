Brückenprüfungen sich wichtig, das hat sich kürzlich bei der Emser Kurbrücke gezeigt, die wegen eines schlechten Zustands gesperrt werden musste. In Nassau wurde im Bauausschuss über rechtliche Grundlagen und die hohe Zahl der Brücken informiert.
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Im Ausschuss für Bauangelegenheiten und Verkehr ging es in Nassau unter anderem um anstehende Überprüfungen von Brücken. Lothar Hofmann (SPD), zweiter Beigeordneter der Stadt, überraschte mit der Tatsache, dass es sich um 36 Brücken im gesamten Stadtgebiet handelt, bei 32 von ihnen ist die Stadt Nassau auch zuständig.