„Heute ist ein besonderer Tag für unsere Schule“, freute sich der stellvertretende Schulleiter der Diezer Pestalozzischule Davic Meder. Die Anwesenheit von 300 Schülerinnen und Schülern, zahlreichen Gästen, Stadtbürgermeisterin Annette Wick und der Spitze der VG-Verwaltung rund um Bürgermeisterin Maren Busch bestätigten die Aussage. Denn sie alle waren erschienen, um gemeinsam die neuen Pavillonräume auf dem Schulhof einzuweihen. Zeitweise Ausfälle des Mikrofons sorgten dafür, dass Maren Busch ihre vorbereitete Rede nur teilweise vortragen konnte, stattdessen organisierte sie kurzerhand mehrere Stimmungsraketen: „Ihr dürft klatschen, trampeln oder laut ,Pestalozzi’ rufen“, ermutigte sie die Kinder. Denn schließlich hatte die Verbandsgemeinde nun 1,45 Millionen Euro für die neuen in Containerbauweise errichteten Räume ausgegeben.

i Zum Abschluss der Einweihungsfeier gab es dann noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Pestalozzischule/Beate Schneider

„Das ist ein richtiges kleines Schulhaus mitten auf eurem Hof!“, schwärmte die Bürgermeisterin und zählte die verschiedenen Ausstattungsmerkmale auf: Die Räume haben Klimaanlagen – „also damit es im Sommer nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt ist“. Und damit die Pestalozzischule auch beim digitalen Lernen „vorne mit dabei“ ist, gibt es W-Lan. „Jede Klasse hat sogar einen eigenen kleinen Förderraum – einen Ort, wo man mal ganz in Ruhe arbeiten kann“, fuhr Busch fort. „Und dazu gibt es noch einen großen Essens- und Betreuungsraum und sogar eine Küche.“

Auf ein weiteres Highlight verwies noch Davic Meder: Die Räume verfügen über eine flexible und komplett neue Möblierung, die an die Bedürfnisse der Schüler angepasst werden können. „Damit wird unser Anspruch als Schwerpunktschule im Bereich Inklusion in besonderer Weise unterstützt“, freute sich Meder. Die Pavillonanlage ist daher nicht nur die Erweiterung eines Schulgebäudes, sondern: „Sie ist ein Raum voller Möglichkeiten“, betonte der stellvertretende Schulleiter. Dieser Raum wird den Schulalltag, die Nachmittagsbetreuung und das gemeinsame Lernen nachhaltig bereichern und stärken, so die Vorhersage.

i Nach dem Festakt hatten Gäste noch die Möglichkeit, die neuen Räume zu besichtigen. Johannes Koenig

„Ein Projekt dieser Größenordnung wäre aber ohne das Engagement vieler Menschen nicht möglich gewesen“, betonte Meder noch. Den Gedanken griff auch Maren Busch auf und holte gruppenweise in drei Runden alle Beteiligten nach vorne, damit sie sich jeweils ihre Stimmungsrakete abholen konnten. Abgerundet wurde die Einweihungsfeier unter anderem durch zwei musikalische Auftritte von Schülerinnen und Schülern, dem obligatorischen Banddurchschneiden und einem gemeinsamen Erinnerungsfoto. „Ich wünsche euch, dass ihr in diesen neuen Räumen viel Freude habt – beim Lernen, Spielen, Toben und beim gemeinsamen Mittagessen. Ich bin mir sicher: Ihr werdet euch hier richtig wohlfühlen“, sagte die Bürgermeisterin noch zum Abschluss. Für die Kinder gab es dann ein gemeinsames Mittagessen und Popcorn, während sich die Gäste die neuen Räume anschauten.