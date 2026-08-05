Zwei Personen verletzt
140 Rettungskräfte bekämpfen Wohnhausbrand in Oelsberg
Das Obergeschoss stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen.
Das Obergeschoss stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen.
Michael Dexheimer

In Oelsberg brannte in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnhaus. Für den darauf folgenden Großeinsatz wurden rund 140 Einsatzkräfte alarmiert. Auskunft über weitere Details gab am Vormittag die VG Nastätten.

Lesezeit 3 Minuten
Wohnhausbrand in Oelsberg: In der Nacht zum Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten um 0.18 Uhr wegen eines Gebäudebrandes mit Menschenrettung alarmiert. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Dachgeschoss bereits in Vollbrand“, heißt es in der Pressemitteilung der VG Nastätten.
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