In Oelsberg brannte in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnhaus. Für den darauf folgenden Großeinsatz wurden rund 140 Einsatzkräfte alarmiert. Auskunft über weitere Details gab am Vormittag die VG Nastätten.
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Wohnhausbrand in Oelsberg: In der Nacht zum Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten um 0.18 Uhr wegen eines Gebäudebrandes mit Menschenrettung alarmiert. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Dachgeschoss bereits in Vollbrand“, heißt es in der Pressemitteilung der VG Nastätten.