Feuerwehr Singhofen feiert
135 Jahre Dienst am Nächsten gefeiert
Was passiert, wenn eine Motorsäge in die Schutzkleidung am Bein schneidet? Die Forstleute demonstrierten es.
Was passiert, wenn eine Motorsäge in die Schutzkleidung am Bein schneidet? Die Forstleute demonstrierten es.
Bernd-Christoph Matern

Seit 135 leistet die Freiwillige Feuerwehr Großes: Im Ehrenamt sorgen die Feuerwehrleute für die Sicherheit ihrer Mitbürger. Das feierten sie nun beim großen Tag der offenen Tür. Und blickten auch auf sich immer mehr verändernde Gefahrenlage.

Lesezeit 3 Minuten
135 Jahre ist es her, dass die Freiwillige Feuerwehr Singhofen gegründet wurde. Mit ihrem Tag der offenen Tür bewiesen die Kräfte der Einheit, dass sie auch Neuem gegenüber aufgeschlossen sind. Der wurde nämlich erstmals vom 3. Oktober in den Sommer verlegt.
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