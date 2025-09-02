Die Kommunen sind blank – auch der Rhein-Lahn-Kreis. Mit 30 Millionen Euro steckt er im Minus. Abhilfe soll nun ein dickes Geldpaket schaffen, das von Bund und Ländern kommt. Löcher zu stopfen gibt es im Kreis viele. Doch beschlossen ist noch nichts.

Satter Geldregen für den Rhein-Lahn-Kreis? Das sind zumindest die Pläne von Bund, Land und kommunalen Spitzenverbänden für die kommenden Jahre. Aus gleich drei Töpfen hat sich Geld für den Kreis angekündigt, dessen Haushalt knapp 30 Millionen Euro im Minus steckt:

20,7 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“: Pflichtausgaben wie Sozialkosten belasten die kommunalen Kassen massiv. Über einen Nachtragshaushalt 2025/2026 will das Land deshalb jeweils für das Jahr 2025 und 2026 300 Millionen über den Kommunalen Finanzausgleich nach einem Verteilungsschlüssel an die Kommunen ausschütten und diese kurzfristig entlasten. Das bedeutet für den Rhein-Lahn-Kreis zweimal 10,3 Millionen Euro, um die laufenden Pflichtbelastungen finanziell abzufangen. Der Nachtragshaushalt ist am 10. September Thema im Landtag und geht dann in die parlamentarische Beratung.

88,3 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen Infrastruktur des Bundes: Rund 4,8 Milliarden Euro kommen aus dem großen Sondervermögen, das der Bund demnächst noch verabschieden will, in Rheinland-Pfalz an. Dieser Topf wird auf Land (40 Prozent) und Kommunen (60 Prozent) aufgeteilt. Nach aktuellen Berechnungen gehen 88,3 Millionen Euro in den Rhein-Lahn-Kreis – verteilt über zwölf Jahre.

18,2 Millionen Euro aus der Landesaufstockung des Sondervermögens: Das Land RLP stockt den Landesanteil am Sondervermögen um weitere 600 Millionen Euro auf, 18,2 Millionen Euro davon sollen im Rhein-Lahn-Kreis verteilt über zwölf Jahre ankommen.

„Das eine ist das Geld, das andere die ewig langen Verwaltungsprozesse.“

Landrat Jörg Denninghoff

Das Geld aus dem Sondervermögen und die Aufstockung sollen den Kommunen Investitionen ermöglichen, die wegen klammer Kassen bisher auf der Strecke geblieben sind oder nur mit großen Anstrengungen umgesetzt werden konnten. Im Rhein-Lahn-Kreis will Landrat Jörg Denninghoff vor allem Schulen, Sportanlagen und Kreisstraßen in den Blick nehmen, kündigt er an. „Wir freuen uns über das Geld. Wir haben im Kreis eine lange Liste, die wir abarbeiten müssen“, sagt Denninghoff. Vor allem die Schulen im Kreis sind sanierungsbedürftig, in St. Goarshausen steht mit dem Wilhelm-Hofmann-Gymnasium gar ein 20 Millionen schwerer Neubau an. Neben der Freude merkt der Landrat aber auch kritisch an: „Das eine ist das Geld, das andere die ewig langen Verwaltungsprozesse. Die Förderrichtlinien müssen angepasst werden, damit wir die Projekte auch zügig umsetzen können. Bis das Geld ausgegeben werden kann, darf es nicht für jede Maßnahme fünf bis sieben Jahre dauern.“

Lob für das Geldpaket kommt erwartungsgemäß von der SPD als Landesregierungspartei. Für Manuel Liguori (MdL) sind „die bereitgestellten Mittel eine einmalige Chance, vor Ort in moderne Schulen, Kitas, Krankenhäuser und eine leistungsfähige Infrastruktur zu investieren. Davon werden auch die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis spürbar profitieren“, begrüßt der Landtagsabgeordnete und Kreisfraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten die Einigung des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden.

„Wir wollen, dass diese Investitionen den Alltag und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger unmittelbar verbessern.“

Manuel Liguori, SPD

Mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“, den die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände erarbeitet haben, sei Rheinland-Pfalz überdies eines der ersten Bundesländer mit einem konkreten Handlungsrahmen, wie die Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes investiert werden sollen. „Wir wollen, dass diese Investitionen den Alltag und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger unmittelbar verbessern und das Fundament für eine wettbewerbsfähige und klimaneutrale Zukunft unserer Gemeinden legen“, so Liguori.

Auch Josef Winkler, Abgeordneter der Grünen aus Bad Ems, wertet das Investitionspaket als „einen echten Aufbruch für den Rhein-Lahn-Kreis. „Wir Grünen haben im Bund und im Land maßgeblich dafür gesorgt, dass endlich wieder investiert werden kann. Mit den zusätzlichen Mitteln werden wir den Alltag der Menschen in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren spürbar verbessern.“

„ Entscheidend ist nun, dass diese Mittel vor Ort nicht in unzähligen Einzelmaßnahmen versickern.“

Florian Pernak, FDP Rhein-Lahn

Florian Pernak, Direktkandidat im Wahlkreis 8 von der FDP, teilt für die FDP Rhein-Lahn mit: „Wir Freie Demokraten begrüßen ausdrücklich, dass das Land Rheinland-Pfalz eine historische Investitionsoffensive auf den Weg bringt. Entscheidend ist nun, dass diese Mittel vor Ort nicht in unzähligen Einzelmaßnahmen versickern. Wir dürfen uns in den kommunalen Parlamenten nicht im Klein-Klein verlieren oder Partikularinteressen bedienen. Unsere Verantwortung ist es, große, wirtschaftlich tragfähige Projekte auf den Weg zu bringen, von denen ganze Regionen profitieren.“

Aus der CDU kommt hingegen auch Kritik. „Grundsätzlich ist jedes Geld, das die Kommunen bekommen, positiv“, sagt Matthias Lammert (MdL), der auch für die CDU im Kreistag sitzt. Der Bund habe das Paket bewusst so entschieden, damit Dinge vor Ort umgesetzt werden. Aber: „Die Kommunen sind finanziell am Ende. Das reicht vorn und hinten nicht.“ Für Lammert ist das Paket nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Kreis sei hoch verschuldet, musste erst kürzlich wieder neue Liquiditätskredite aufnehmen.

„Es ist unredlich, zu sagen, das sei jetzt der große Wurf.“

Matthias Lammert, CDU

„Es ist unredlich, zu sagen, das sei jetzt der große Wurf“, so Lammert. Verteilt auf zwölf Jahre relativiere sich die hohe Summe aus dem Sondervermögen schnell. Auch sei bisher noch ungeklärt, ob die Mittel für Infrastrukturmaßnahmen zweckgebunden sind. „Wenn das Geld einfach in den großen Haushalt kommt, mindern wir höchstens das hohe Minus im Kreis. Ob wir dann investieren dürfen, müsste erst noch geklärt werden“, befürchtet Lammert. „Eigentlich brauchen wir eine komplett neue Finanzierung für die Kommunen, die man über Jahre kaputtgespart hat.“

Doch bevor Geld fließt, muss zunächst der Bund das Sondervermögen verabschieden, und auch die Debatte um den Nachtragshaushalt steht in Mainz noch aus.