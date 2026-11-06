Jubiläum mit Zukunftsplänen 125 Jahre: Obstbauverein Staffel ohne Nachwuchssorgen 06.11.2026, 15:00 Uhr

i Auch für kleine Gärtner: Für Kinder hat der Obst- und Gartenbauverein die „Naturdetektive“ ins Leben gerufen. Samantha Huth

125 Jahre – neu belebt: Ehrenamtler haben den Staffeler Obst‑ und Gartenbauverein gerettet und wecken mit den „Naturdetektiven“ Kinder für die Natur. Nun fehlt ein eigener Ort, damit Projekte und Streuobstwiese dauerhaft wachsen können.

„Der Verein stand vor der Auflösung“, berichtet die Erste Vorsitzende Silke Seelbach. „Das Geld war weitestgehend ausgegeben, kein neuer Vorstand war in Sicht“, sagt sie kurz vor Beginn der 125-Jahr-Feier des Staffeler Obst- und Gartenbauvereins. Am Ende ist die Geschichte gut ausgegangen: Es haben sich Menschen gefunden, die das Ehrenamt 2021 übernommen und den Obst- und Gartenbauverein weitergeführt haben.







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