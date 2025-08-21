An 26 Grundschulen im Rhein-Lahn-Kreis war die Aufregung diese Woche groß. Mehr als 1000 Kinder erlebten am Dienstag ihren ersten Schultag. Wir geben einen Überblick über die Einschulungszahlen in den Verbandsgemeinden.

Eine aufregende Woche für viele Kinder im Rhein-Lahn-Kreis geht zu Ende. 1159 von ihnen sind am Dienstag in ihre Schullaufbahn gestartet und wurden an den insgesamt 25 Grundschulen im Kreis eingeschult. Die meisten Erstklässler nahm dabei die Mühlbachschule in Miehlen (VG Nastätten) mit 113 Schülern auf, die kleinste Gruppe geht mit 9 Kindern in Kamp-Bornhofen (VG Loreley) an den Start. Die Verbandsgemeinden im Überblick:

VG Diez: In der VG Diez wurden 227 Kinder eingeschult, davon 102 an der Karl-von-Ibell-Schule und 62 an der Pestalozzischule in Diez. In die Esterauschule in Holzappel gehen jetzt 43 Erstklässler, in Birlenbach sind es 20.

VG Aar-Einrich: In der VG Aar-Einrich wurden 179 Kinder eingeschult. Davon gehen jetzt 90 in Katzenelnbogen in die erste Klasse, 19 in Niederneisen und 70 in Hahnstätten.

VG Nastätten: Im Blauen Ländchen besuchen 176 Kinder die erste Klasse, davon 113 die Mühlbachschule in Miehlen und 63 die Grundschule Blaues Ländchen in Nastätten.

VG BEN: In der VG Bad Ems-Nassau erlebten 252 Kinder ihren ersten Schultag. Die wenigsten Kinder (11) nahm dabei Dausenau auf, gefolgt von Arzbach (17), und der Ernst-Born-Schule in Bad Ems (20). In Fachbach gehen nun 25 Kinder in die erste Klasse, in Singhofen 29. Die meisten Kinder in der VG BEN nahmen die Freiherr-von-Stein-Schule in Bad Ems mit 70 und die Freiherr-von-Stein-Schule in Nassau mit 80 Kindern auf.

VG Loreley: Die VG Loreley betreibt wie die VG BEN sechs Grundschulen, in denen 145 Kinder eingeschult wurden. In die Dorfschule in Kamp-Bornhofen gehen nun 9 Erstklässler, in Dachsenhausen 15, in Osterspai 17 und in Dahlheim 21. In Braubach besuchen nun 30 Kinder die erste Klasse der Marksburgschule, Spitzenreiter in der VG ist die Loreleyschule in St. Goarshausen mit 53 Schulstartern.

Lahnstein: Die drei Grundschulen in Lahnstein besuchen nun insgesamt 180 Erstklässler, davon gehen 87 in die Goethe-, 75 in die Schiller-Schule, 18 besuchen die Grundschule in Friedrichssegen.