Sondervermögen wird verteilt 108 Millionen für den Rhein-Lahn-Kreis: Wohin damit? Marta Fröhlich 29.04.2026, 06:00 Uhr

i Ein Lottogewinn sind die 108 Millionen Euro für den Rhein-Lahn-Kreis nicht. Aber sie stopfen Löcher, die sonst nur schwer zu stopfen gewesen wären. Lotto Rheinland-Pfalz GmbH. obs

Der Bund beschließt ein 500-Milliarden-Investitionsprogramm – davon kommen 108 Millionen Euro im Rhein-Lahn-Kreis an. Nun geht es an die weitere Verteilung nach unten. Welche Verbandsgemeinde bekommt wie viel? Und wofür?

30 Millionen Euro Minus lassen dem Rhein-Lahn-Kreis kaum Luft für Investitionen. Dabei hätten es Straßen, Schulen und digitale Infrastruktur bitter nötig. Abhilfe kommt nun aus Berlin. Das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ spült 100 Milliarden Euro in die Landeskassen, Rheinland-Pfalz bekommt davon 4,84 Milliarden Euro.







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