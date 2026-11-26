Ritter, Rabauken und Bräuche 100 Geschichten zeigen, wie bizarr das Mittelalter war Mira Zwick 26.11.2026, 18:00 Uhr

i Das Mittelalter ist seine große Leidenschaft: Christian Karl Frey, Leiter des Europäischen Burgeninstituts, kennt viele original Quellen. 100 außergewöhnliche Geschichten hat er in seinem Buch „Das Obscurum des Mittelalters“ zusammengetragen. Mira Zwick

Was bringt einen Adligen zu einer Fett-OP? Und warum steckt einem Markgraf ein Pfeil im Gesicht? Christian Karl Frey hat 100 kuriose Geschichten in „Das Obscurum des Mittelalters“ versammelt. Wir haben mit ihm über sein neues Buch gesprochen.

Das Mittelalter war weit mehr als Ritter, Burgen und Kreuzzüge. Es war auch eine Zeit voller bizarrer Bräuche, skurriler Schicksale und kaum glaublicher Begebenheiten. In mehr als 15 Jahren hat Christian Karl Frey viele davon gelesen. In seinem Buch „Das Obscurum des Mittelalters“ versammelt der Leiter des Europäischen Burgeninstituts in Braubach 100 außergewöhnliche Geschichten aus dieser Epoche.







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