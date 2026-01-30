Hängepartie beendet? 1 Million Euro Förderung: Diezer Aarbrücke wird gebaut Johannes Koenig 30.01.2026, 16:12 Uhr

i Seit 2021 nur eingeschränkt nutzbar: Die Aarbrücke in der Diezer Bismarckstraße gilt als Sanierungsfall. Johannes Koenig

Seit 2021 beschäftigt die Aarbrücke in der Bismarckstraße die Diezer Stadtpolitik. Nun überreichte Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt einen Förderbescheid in Höhe von rund einer Million Euro und auch der Stadtrat gab grünes Licht.

Der jüngste Besuch der Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt im Rhein-Lahn-Kreis scheint sich gelohnt zu haben. Denn nachdem sie sich in Balduinstein über den aktuellen Stand des vom Land mit 5,9 Millionen Euro geförderten Neubaus der Lahnbrücke informiert hatte, ging es weiter nach Diez.







