Weinfrühling im Bopparder Hamm Zwischen Reben und Rhein kommen Weinliebhaber zusammen Annalena Bischoff 26.04.2026, 18:00 Uhr

i Diese Gruppe aus Andernach freut sich auf ihren gemeinsamen Ausflug und jedes Glas Wein, das sie beim Weinfrühling genießen können. Annalena Bischoff

Sonne, Aussicht und ein Glas Riesling in der Hand: Der Bopparder Hamm wurde auch 2026 wieder zur Genussmeile. Tausende Besucher nutzten den Weinfrühling für Wanderungen und genossen die Spezialitäten von Winzern und Köchen entlang der Strecke.

Rucksack auf dem Rücken, Kappe oder Sonnenhut auf dem Kopf, Sonnenbrille griffbereit: Gut ausgestattet machen sich am Sonntagmorgen die ersten Besucher auf den Weg in den Bopparder Hamm. Ziel ist der Mittelrheinische Weinfrühling, der sich wieder durch die Weinberge zwischen Boppard und Spay zieht.







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