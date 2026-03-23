Landtagswahl 2026 – Analyse Zwischen Hochburg und Diaspora: So hat Boppard gewählt Hilko Röttgers 23.03.2026, 17:00 Uhr

i Stimmabgabe im Gemeindezentrum St. Michael in Boppard: Das Wahllokal in dem denkmalgeschützten Gebäude in der Rheinallee dürfte eines der wenigen mit Orgel sein. Philipp Lauer

Ganz Boppard ist jetzt in Hand der CDU. Ganz Boppard? Nein! Einen Wahlbezirk können die Christdemokraten nicht erobern, dort fährt die SPD das beste Ergebnis ein. Diese und weitere Erkenntnisse hat unsere Wahlanalyse für Boppard ergeben.

Was sich bei der Landtagswahl im Großen gezeigt hat, lässt sich auch im Kleinen nachvollziehen. Landesweit wird die SPD zur Verliererin der Wahl – und in Boppard ist es nicht nur genau so, es ist sogar noch etwas schlimmer, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt.







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