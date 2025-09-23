Ein „N“ zu viel: Wie ein einzelner Buchstabe die Bedeutung eines Wortes komplett verändern kann. In dem Falle verschiebt es den Ort eines Unfalls viele Kilometer weit in einen anderen Landkreis.
Ist es nun Bundenbach oder Budenbach? Diese Frage stellte sich zurecht so mancher Leser unserer Print-Zeitung in der Montagsausgabe, denn unsere Sonntagsdienstbesatzung (in dem Falle ich) hat einen Flüchtigkeitsfehler in einem kleinen Hinweis auf der ersten Lokalseite produziert – ein „N“ zu viel.