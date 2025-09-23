Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Zwischen Bundenbach und Budenbach liegen Welten 23.09.2025, 07:30 Uhr

i Hier war der Verkehrsunfall: Die Ortsdurchfahrt in Budenbach war am Freitagabend gesperrt. Christoph Wendling

Ein „N“ zu viel: Wie ein einzelner Buchstabe die Bedeutung eines Wortes komplett verändern kann. In dem Falle verschiebt es den Ort eines Unfalls viele Kilometer weit in einen anderen Landkreis.

Ist es nun Bundenbach oder Budenbach? Diese Frage stellte sich zurecht so mancher Leser unserer Print-Zeitung in der Montagsausgabe, denn unsere Sonntagsdienstbesatzung (in dem Falle ich) hat einen Flüchtigkeitsfehler in einem kleinen Hinweis auf der ersten Lokalseite produziert – ein „N“ zu viel.







Artikel teilen

Artikel teilen