Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Zwischen Bündelschestag und Hähnchesfest Philipp Lauer 29.11.2025, 07:00 Uhr

i Auf dem Adventskranz kann an diesem Sonntag die erste Kerze entzündet werden. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Die Vorweihnachtszeit kann durchaus hektisch werden. Zwischen den Jahren sollte dann aber Zeit sein, um durchzuschnaufen. Unser Autor freut sich schon auf einige besondere Tage.

Beim Blick in den Kalender ist die Versuchung für Kolumnisten dieser Tage enorm, über das zu schreiben, was in einem Monat schon rum ist. Mich stresst das selbst immer ungemein, weil in diesen kommenden Wochen erfahrungsgemäß ohnehin vieles planmäßig ansteht und noch mehr Unvorhergesehenes dazukommt – vielleicht geht es Ihnen da genauso.







Artikel teilen

Artikel teilen