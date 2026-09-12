Marktplatz und Burg in Boppard Zwiebelmarkt funktioniert auch jenseits der Rheinallee Thomas Torkler 12.09.2026, 16:00 Uhr

i Wer seine Zwiebeln stilvoll nach Hause transportieren wollte, konnte am Stand vor der Basilika St. Severus einen handgearbeiteten Weidenkorb erstehen – es gab sie in allen Größen. Thomas Torkler

An ungewohnter Stelle fand diesmal der Bopparder Zwiebelmarkt statt. Denn wegen Bauarbeiten an der Rheinpromenade mussten die Veranstalter die Traditionsveranstaltung auf den Marktplatz und an die Kurfürstliche Burg verlegen.

67 Stände boten ihre Waren beim Bopparder Zwiebelmarkt an. Am Mittwoch und Donnerstag herrschte viel Betrieb auf dem Marktplatz und an der Kurfürstlichen Burg. Eingefleischte Zwiebelmarktfreunde vermissten sicher das bunte Treiben entlang der Rheinpromenade, doch die ist bekanntlich aktuell mit Bauzäunen und Absperrungen nicht nutzbar für solcherlei Veranstaltungen.







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