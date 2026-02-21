Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Zweite Chance für Vorsätze Annalena Bischoff 21.02.2026, 07:00 Uhr

i Nach der Fassenacht startet die Fastenzeit. Sie markiert den Countdown zu den Ostertagen. Arno Burgi/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Verzicht auf Alkohol, Süßes oder schlechte Gewohnheiten: Was zu Beginn des Jahres auf der Vorsatzliste stand, rückt ab Aschermittwoch wieder in den Fokus. Runde zwei der guten Vorsätze 2026 hat begonnen.

Vor sieben Wochen ist das neue Jahr wie gewohnt mit den besten Vorsätzen gestartet – mehr Sport, gesünder Essen, weniger Stress. Seien Sie mal ehrlich zu sich selbst: Wie viele davon haben bis heute durchgehalten? Oder wurden manche schon nach wenigen Tagen still und leise ad acta gelegt?







