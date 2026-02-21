Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Zweite Chance für Vorsätze
Nach der Fassenacht startet die Fastenzeit. Sie markiert den Countdown zu den Ostertagen.
Arno Burgi/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Verzicht auf Alkohol, Süßes oder schlechte Gewohnheiten: Was zu Beginn des Jahres auf der Vorsatzliste stand, rückt ab Aschermittwoch wieder in den Fokus. Runde zwei der guten Vorsätze 2026 hat begonnen.

Lesezeit 1 Minute
Vor sieben Wochen ist das neue Jahr wie gewohnt mit den besten Vorsätzen gestartet – mehr Sport, gesünder Essen, weniger Stress. Seien Sie mal ehrlich zu sich selbst: Wie viele davon haben bis heute durchgehalten? Oder wurden manche schon nach wenigen Tagen still und leise ad acta gelegt?

