Verzicht auf Alkohol, Süßes oder schlechte Gewohnheiten: Was zu Beginn des Jahres auf der Vorsatzliste stand, rückt ab Aschermittwoch wieder in den Fokus. Runde zwei der guten Vorsätze 2026 hat begonnen.
Lesezeit 1 Minute
Vor sieben Wochen ist das neue Jahr wie gewohnt mit den besten Vorsätzen gestartet – mehr Sport, gesünder Essen, weniger Stress. Seien Sie mal ehrlich zu sich selbst: Wie viele davon haben bis heute durchgehalten? Oder wurden manche schon nach wenigen Tagen still und leise ad acta gelegt?